У России нет информации о переговорах ЕС, Киева и Уиткоффа, заявил Лавров
У России нет информации о переговорах ЕС, Киева и Уиткоффа, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
У России нет информации о переговорах ЕС, Киева и Уиткоффа, заявил Лавров
У России пока нет информации об итогах переговоров Владимира Зеленского, представителей Европы и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, сообщил... РИА Новости, 19.12.2025
У России нет информации о переговорах ЕС, Киева и Уиткоффа, заявил Лавров
Лавров: у РФ нет информации об итогах консультаций ЕС с Зеленским и Уиткоффом