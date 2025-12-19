Рейтинг@Mail.ru
У России нет информации о переговорах ЕС, Киева и Уиткоффа, заявил Лавров
15:38 19.12.2025
У России нет информации о переговорах ЕС, Киева и Уиткоффа, заявил Лавров
У России нет информации о переговорах ЕС, Киева и Уиткоффа, заявил Лавров

Лавров: у РФ нет информации об итогах консультаций ЕС с Зеленским и Уиткоффом

КАИР, 19 дек - РИА Новости. У России пока нет информации об итогах переговоров Владимира Зеленского, представителей Европы и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Что касается консультации, которые Европейский Союз проводил между собой, с Зеленским и со Стивеном Уиткоффом, мы пока не имеем информации о том, что там на самом деле произошло", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
