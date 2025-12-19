https://ria.ru/20251219/lavrov-2063307314.html
Москва ценит, что договоренности Анкориджа остаются в силе, заявил Лавров
Москва ценит, что договоренности Анкориджа остаются в силе, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Москва ценит, что договоренности Анкориджа остаются в силе, заявил Лавров
Москва ценит, что понимания между Россией и США, достигнутые в Анкоридже на Аляске, остаются в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
Москва ценит, что договоренности Анкориджа остаются в силе, заявил Лавров
Лавров: Москва ценит, что понимания, достигнутые в Анкоридже, остаются в силе