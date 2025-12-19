Рейтинг@Mail.ru
Москва ценит, что договоренности Анкориджа остаются в силе, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
15:34 19.12.2025 (обновлено: 15:40 19.12.2025)
Москва ценит, что договоренности Анкориджа остаются в силе, заявил Лавров
москва, в мире, сергей лавров, сша, стив уиткофф, россия, джаред кушнер
Москва, В мире, Сергей Лавров, США, Стив Уиткофф, Россия, Джаред Кушнер
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
КАИР, 19 дек – РИА Новости. Москва ценит, что понимания между Россией и США, достигнутые в Анкоридже на Аляске, остаются в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ценим, что понимания, достигнутые на Аляске в августе этого (2025 - ред.) года и подтвержденные в ходе визита (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Российскую Федерацию 2 декабря, эти понимания остаются в силе", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдельати.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Россию
