Рейтинг@Mail.ru
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 19.12.2025 (обновлено: 15:44 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/lavrov-2063307007.html
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров
Россия привержена политическому урегулированию конфликта на Украине, но пока к этому готовы только Соединенные Штаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:34:00+03:00
2025-12-19T15:44:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
россия
украина
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), каир (город)
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Каир (город)
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия привержена политическому урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 19 дек – РИА Новости. Россия привержена политическому урегулированию конфликта на Украине, но пока к этому готовы только Соединенные Штаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы (РФ – ред.) твердо привержены политическому регулированию. Мы пока видим, что к этому готовы только Соединенные Штаты из тех, кто напрямую участвует в переговорах", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадр Абдель Аты по итогам переговоров в Каире.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Мероприятие станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
16 декабря, 07:00
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Каир (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала