https://ria.ru/20251219/lavrov-2063307007.html
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров
Россия привержена политическому урегулированию конфликта на Украине, но пока к этому готовы только Соединенные Штаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:34:00+03:00
2025-12-19T15:34:00+03:00
2025-12-19T15:44:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
россия
украина
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), каир (город)
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Каир (город)
Россия привержена политическому урегулированию на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия привержена политическому урегулированию на Украине