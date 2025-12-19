https://ria.ru/20251219/lavrov-2063236699.html
Лавров начал встречу с главой МИД Египта
Лавров начал встречу с главой МИД Египта - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров начал встречу с главой МИД Египта
Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:51:00+03:00
2025-12-19T13:51:00+03:00
2025-12-19T13:59:00+03:00
в мире
египет
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063241347_0:163:3164:1942_1920x0_80_0_0_8acc696b479591adb05e77f2d109f708.jpg
https://ria.ru/20251207/rossija-2060421969.html
египет
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063241347_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_68bc02b276dc2d120a1e5ad09702c69a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, каир (город), сергей лавров
В мире, Египет, Каир (город), Сергей Лавров
Лавров начал встречу с главой МИД Египта
Лавров начал встречу с главой МИД Египта Абдель Аты в Каире