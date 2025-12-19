Рейтинг@Mail.ru
Лавров начал встречу с главой МИД Египта - РИА Новости, 19.12.2025
13:51 19.12.2025 (обновлено: 13:59 19.12.2025)
Лавров начал встречу с главой МИД Египта
Лавров начал встречу с главой МИД Египта - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров начал встречу с главой МИД Египта
Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
Лавров начал встречу с главой МИД Египта

Лавров начал встречу с главой МИД Египта Абдель Аты в Каире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж министра прибыл к зданию МИД Египта. Глава египетского дипведомства встретил Лаврова у входа в министерство, и они пожали друг другу руки.
Встреча пройдет сначала в узком составе, затем в расширенном.
Лавров прибыл в Каир для участия во Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Россия и Египет подписали два соглашения в сфере высшего образования
7 декабря, 15:52
 
