Лавров пригласил главу МИД Экваториальной Гвинеи посетить Россию

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Экваториальной Гвинеи Симеона Ойоно Эсоно Ангуе посетить с визитом РФ.
"Сегодня обсудим наше двустороннее сотрудничество, контакты на высшем уровне. Мы оценили участие президента (Экваториальной Гвинеи Теодоро - ред.) Обианга Нгема Мбасого в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве в мае этого года. И всегда будем рады видеть вас с двусторонним визитом, я вас официально приглашаю", - сказал Лавров на встрече, которая прошла на полях второй министерской конференции форума партнерства Россия - Африка.
"Обсудим сейчас детали наших двусторонних связей и сотрудничество на международных площадках", - добавил глава российской дипломатии.
Республика Экваториальная Гвинея расположена в Центральной Африке на западном побережье континента. Эта страна входит в "большую тройку" экспортеров нефти среди государств Африки южнее Сахары. Отношения между двумя странами были установлены в 1968 году.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Мероприятие станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле.