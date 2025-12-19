https://ria.ru/20251219/lavrov-2063152457.html
Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра торговли Намибии
Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра торговли Намибии - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра торговли Намибии
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи в Москву. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:29:00+03:00
2025-12-19T11:29:00+03:00
2025-12-19T11:57:00+03:00
в мире
россия
намибия
москва
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063161910_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_176e80811879049e145cebbf56882b65.jpg
https://ria.ru/20251216/partnerstvo-2062219232.html
https://ria.ru/20251219/ekspert-2063105516.html
россия
намибия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063161910_375:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e101454a66acfe480fa5610fe1cbba10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, намибия, москва, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Намибия, Москва, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра торговли Намибии
Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра торговли Намибии в Москву
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи в Москву.
"Это хорошая возможность кратко затронуть ряд тем и подготовиться перед вашим визитом, который запланирован на февраль. Мы будем очень рады принять вас", - сказал он в ходе встречи с министром в Каире
.
В свою очередь Ашипала-Мусавьи отметила, что с нетерпением ждет визита в российскую столицу.
Встреча проходит на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.