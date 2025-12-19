Рейтинг@Mail.ru
Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра торговли Намибии - РИА Новости, 19.12.2025
11:29 19.12.2025 (обновлено: 11:57 19.12.2025)
Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра торговли Намибии
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи в Москву.
Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра торговли Намибии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовящемся в феврале визите министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи в Москву.
"Это хорошая возможность кратко затронуть ряд тем и подготовиться перед вашим визитом, который запланирован на февраль. Мы будем очень рады принять вас", - сказал он в ходе встречи с министром в Каире.
16.12.2025
Новая реальность российско-африканского партнерства
16 декабря, 08:00
В свою очередь Ашипала-Мусавьи отметила, что с нетерпением ждет визита в российскую столицу.
Встреча проходит на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.
19.12.2025
Партнерство Африки и России препятствует гегемонии Запада, считает эксперт
Вчера, 08:34
 
