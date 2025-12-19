В Туве запретили продажу алкоголя в праздничные дни

КРАСНОЯРСК, 19 дек – РИА Новости. Власти Кызыла для безопасности жителей и обеспечения правопорядка в столице Тувы в праздничные дни ввели запрет на продажу в магазинах алкогольной продукции, включая пиво, сообщает мэрия.
"В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав граждан в дни проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2026 года и Рождества Христова, мэрия города Кызыла постановляет: запретить 31 декабря 2025 года и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января 2026 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках, расположенных на территории... Кызыла, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в сообщении.
Также власти рекомендуют руководителям предприятий общественного питания в период проведения праздничных мероприятий снять с продажи алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе и напитки, изготавливаемые на их основе.