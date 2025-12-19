Рейтинг@Mail.ru
Вопросы прямой линии по Курской области отработают в ручном режиме - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/kursk-2063430409.html
Вопросы прямой линии по Курской области отработают в ручном режиме
Вопросы прямой линии по Курской области отработают в ручном режиме - РИА Новости, 19.12.2025
Вопросы прямой линии по Курской области отработают в ручном режиме
Поступившие на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, касающиеся Курской области, будут отработаны "в ручном режиме", сообщил губернатор... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:04:00+03:00
2025-12-19T21:04:00+03:00
политика
курская область
россия
владимир путин
александр хинштейн
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_0:125:3000:1813_1920x0_80_0_0_12bc47679e14f9a9aaa43ff7fcf0edf0.jpg
https://ria.ru/20251218/delo-2063046403.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2bdda94b35c42f12c61b91739b6c821e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Вопросы прямой линии по Курской области отработают в ручном режиме

Хинштейн: все вопросы, касающиеся Курской области, отработают в ручном режиме

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 19 дек - РИА Новости. Поступившие на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, касающиеся Курской области, будут отработаны "в ручном режиме", сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов.
Хинштейн ранее сообщал, что вместе с коллегами из регионального правительства будет смотреть прямую линию с президентом.
"Все вопросы, поступившие на прямую линию, касающиеся Курской области, мы в ручном режиме отработаем. То, что касается полномочий региона и муниципалитетов, обязательно постараемся решить! У нас общие ценности — страна сильна ими, своей памятью и своим единством. Наш президент эти ценности оберегает и, несмотря на все вызовы, ведёт Россию вперёд. Будем делать максимум, чтобы соответствовать этой великой миссии!" - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о создании фирм-однодневок
18 декабря, 19:55
 
ПолитикаКурская областьРоссияВладимир ПутинАлександр ХинштейнИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала