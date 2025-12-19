Рейтинг@Mail.ru
В Крыму повторно объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 19.12.2025
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
В Крыму повторно объявили ракетную опасность
Ракетная опасность повторно за пятницу объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:46:00+03:00
2025-12-19T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму повторно объявили ракетную опасность

В Крыму в пятницу повторно объявили ракетную опасность

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Ракетная опасность повторно за пятницу объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
Сигнал об опасности поступил в 14.34 мск. Первый раз предупреждение объявляли утром в пятницу и отменили спустя 25 минут.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о стратегических резервах ВСУ
