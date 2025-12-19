Рейтинг@Mail.ru
Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным
Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным
Кремль опубликовал в Телеграм-канале показал кадры работы переводчиков на "Итогах года" с президентом России Владимиром Путиным.
За кадром «Итогов года»: 4,5 часа синхронного перевода
За кадром "Итогов года": 4,5 часа синхронного перевода
Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным

Кремль показал видео работы переводчиков на "Итогах года" с Путиным

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Кремль опубликовал в Телеграм-канале показал кадры работы переводчиков на "Итогах года" с президентом России Владимиром Путиным.
"За кадром "Итогов года": 4,5 часа синхронного перевода позади", - подписали кадры.
На них видно, как двое мужчин сидят в небольшой комнате метр на метр в специальной гарнитуре и переводят выступление президента.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
