Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным
Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным
Кремль опубликовал в Телеграм-канале показал кадры работы переводчиков на "Итогах года" с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2025
За кадром «Итогов года»: 4,5 часа синхронного перевода
За кадром "Итогов года": 4,5 часа синхронного перевода
Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным
Кремль показал видео работы переводчиков на "Итогах года" с Путиным