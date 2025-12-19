Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал решение ЕС о кредите Украине скандалом
16:51 19.12.2025
Французский политик назвал решение ЕС о кредите Украине скандалом
Французский политик назвал решение ЕС о кредите Украине скандалом
2025-12-19T16:51:00+03:00
2025-12-19T16:51:00+03:00
Французский политик назвал решение ЕС о кредите Украине скандалом

Филиппо призвал не давать Украине ни единого евро после кредита в 90 миллиардов

ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в пятницу назвал скандалом решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита в 90 миллиардов евро из собственного бюджета и призвал не давать больше "ни единого евро".
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины, заявил Фицо
Вчера, 13:43
"Какой скандал! ЕС только что принял решение о "предоставлении Украине дополнительных 90 миллиардов (в качестве кредита – ред.),.. которые будут возвращены только тогда, когда Россия выплатит репарации". Другими словами, никогда, конечно же!" – написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Политик также заявил, что на долю Франции в рамках этого кредита придется 17 миллиардов евро, которые пойдут на "войну и коррупцию". При этом, граждане Франции, которым правительство, по словам Филиппо, говорит "затянуть пояса" из-за проблем с финансированием медицинского обслуживания и выплатами пенсий, никогда вновь не получат этих денег.
"Хватит! Больше ни единого евро для Украины и для этого конфликта, который не является нашим!" – добавил Филиппо.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times
Вчера, 16:13
 
