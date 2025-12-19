Французский политик назвал решение ЕС о кредите Украине скандалом

ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в пятницу назвал скандалом решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита в 90 миллиардов евро из собственного бюджета и призвал не давать больше "ни единого евро".