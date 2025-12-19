Рейтинг@Mail.ru
ЕС выбрал курс на дальнейшую эскалацию конфликта, заявили в постпредстве
13:22 19.12.2025
ЕС выбрал курс на дальнейшую эскалацию конфликта, заявили в постпредстве
Евросоюз с кредитом для Украины выбрал курс на дальнейшую эскалацию конфликта, заявило постпредство России при ЕС. РИА Новости, 19.12.2025
2025
ЕС выбрал курс на дальнейшую эскалацию конфликта, заявили в постпредстве

Постпредство РФ: ЕС с кредитом для Украины выбрал курс на эскалацию конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Евросоюз с кредитом для Украины выбрал курс на дальнейшую эскалацию конфликта, заявило постпредство России при ЕС.
"С сожалением отмечаем, что лидеры государств-членов ЕС подтвердили курс на всестороннюю поддержку киевского режима и дальнейшую эскалацию конфликта на Украине путем продолжения финансирования военных действий против России", - говорится в комментарии постпредства для российских СМИ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин объяснил опасность выдачи кредита Киеву под активы России для ЕС
