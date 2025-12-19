Кредит для Украины станет для ЕС проблемой, считает евродепутат

Евродепутат указал на то, что в настоящий момент у стран ЕС нет согласия ни по структуре этого кредита, ни по распределению взносов между государствами-членами. Мариани также выразил уверенность в том, что нагрузка в конечном итоге ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, из-за чего ряд стран скептически относятся к идее такого кредита.