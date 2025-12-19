Кредит для Украины станет для ЕС проблемой, считает евродепутат

ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Идея Евросоюза о выделении Киева совместного кредита может создать для стран Европы серьезную проблему с политической и финансовой точек зрения, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
"Еврокомиссия теперь пытается увязать вопрос о российских активах с предоставлением огромного (совместного - ред.) кредита в размере около 210 миллиардов евро на восстановление Украины, что и вызвало решение о блокировке активов на неопределенный срок. Но эта сумма превышает годовой бюджет ЕС, что создает серьезную проблему политического и финансового характера", - сказал Мариани.
Евродепутат указал на то, что в настоящий момент у стран ЕС нет согласия ни по структуре этого кредита, ни по распределению взносов между государствами-членами. Мариани также выразил уверенность в том, что нагрузка в конечном итоге ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, из-за чего ряд стран скептически относятся к идее такого кредита.
"Будущее у этой инициативы действительно очень неопределенное", - добавил евродепутат.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.