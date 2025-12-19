Рейтинг@Mail.ru
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита Киеву - РИА Новости, 19.12.2025
06:48 19.12.2025
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита Киеву
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита Киеву
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву. РИА Новости, 19.12.2025
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита Киеву

Совет ЕС: Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита Киеву

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
В ночь на пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
"Любая мобилизация ресурсов бюджета ЕС в качестве гарантии по этому кредиту не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии", – говорится в заявлении Совета ЕС.
