Командир штурмового отряда ВС России сравнил ВСУ с нацистами - РИА Новости, 19.12.2025
12:30 19.12.2025 (обновлено: 12:39 19.12.2025)
Командир штурмового отряда ВС России сравнил ВСУ с нацистами
Командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант... РИА Новости, 19.12.2025
Командир штурмового отряда ВС России сравнил ВСУ с нацистами

Очир-Горяев: ВСУ расстреливали мирных при отступлении из Северска

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант Минобороны РФ Наран Очир-Горяев на прямой линии президента РФ Владимира Путина сравнил отступающие украинские войска с нацистами, так как они расстреливали мирных людей.
"Когда мы освободили свою зону ответственности - город Северск - начали общаться с мирными жителями. При отходе вооруженные силы Украины просто... как... ну, подобно нацистам расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить", - сказал Очир-Горяев в ходе прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
