Командир штурмового отряда ВС России сравнил ВСУ с нацистами

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант Минобороны РФ Наран Очир-Горяев на прямой линии президента РФ Владимира Путина сравнил отступающие украинские войска с нацистами, так как они расстреливали мирных людей.
"Когда мы освободили свою зону ответственности - город Северск - начали общаться с мирными жителями. При отходе вооруженные силы Украины просто... как... ну, подобно нацистам расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить", - сказал Очир-Горяев в ходе прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.