Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/kolumbiya-2063078317.html
Президент Колумбии отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил
Президент Колумбии отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил - РИА Новости, 19.12.2025
Президент Колумбии отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил
Президент Колумбии Густаво Петро отверг призыв своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро объединить вооружённые силы двух стран на фоне возможного... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:31:00+03:00
2025-12-19T01:31:00+03:00
в мире
колумбия
венесуэла
сша
николас мадуро
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_4d966cc2352a0f0988db8bb26ab708bc.jpg
https://ria.ru/20251218/mid-2062883446.html
https://ria.ru/20251217/maduro-2062526103.html
колумбия
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_14e70560c5fc35c544c21fe910e1175b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, венесуэла, сша, николас мадуро, густаво петро
В мире, Колумбия, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Густаво Петро
Президент Колумбии отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил

Глава Колумбии Петро отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил

© AP Photo / Susan WalshГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БОГОТА, 19 дек - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг призыв своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро объединить вооружённые силы двух стран на фоне возможного вмешательства правительства США.
"Я не поддерживаю диктатуру, я поддерживаю исключительно согласованный и мирный политический выход, достигнутый самими силами Венесуэлы и её народом. Точка. Потому что я верю в народный суверенитет, как вы справедливо упомянули… (Мадуро - ред.) не должен отдавать приказы военным", - заявил Петро на пресс-конференции.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия выражает поддержку курсу Мадуро по защите суверенитета, заявил МИД
Вчера, 12:20
Мадуро накануне публично напрямую обратился к колумбийским военным с призывом объединиться со своими венесуэльскими коллегами для защиты суверенитета перед лицом внешних угроз.
"Я обращаюсь с призывом, подтверждённым глубокой любовью, как человек, принадлежащий Большой Колумбии, к простому народу Колумбии, к её социальным движениям, к её политическим силам, к военным Колумбии, которых я очень хорошо знаю, - я призываю их к совершенному единству с Венесуэлой, чтобы никто не осмелился посягнуть на суверенитет наших стран", - сказал Мадуро.
Петро подчеркнул, что ни один президент не может отдавать приказы армии другого государства, и сослался на общую историю Колумбии и Венесуэлы, чтобы объяснить невозможность военного подчинения между двумя странами.
Заявления Мадуро прозвучали на фоне активизации военных операций США против судов наркоторговцев в Карибском бассейне и Тихом океане, а также захвата венесуэльского нефтяного танкера.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США
17 декабря, 04:49
 
В миреКолумбияВенесуэлаСШАНиколас МадуроГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала