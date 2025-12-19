Президент Колумбии отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил

Мадуро накануне публично напрямую обратился к колумбийским военным с призывом объединиться со своими венесуэльскими коллегами для защиты суверенитета перед лицом внешних угроз.

Петро подчеркнул, что ни один президент не может отдавать приказы армии другого государства, и сослался на общую историю Колумбии и Венесуэлы, чтобы объяснить невозможность военного подчинения между двумя странами.