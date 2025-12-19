Президент Колумбии отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил

БОГОТА, 19 дек - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг призыв своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро объединить вооружённые силы двух стран на фоне возможного вмешательства правительства США.
"Я не поддерживаю диктатуру, я поддерживаю исключительно согласованный и мирный политический выход, достигнутый самими силами Венесуэлы и её народом. Точка. Потому что я верю в народный суверенитет, как вы справедливо упомянули… (Мадуро - ред.) не должен отдавать приказы военным", - заявил Петро на пресс-конференции.
Мадуро накануне публично напрямую обратился к колумбийским военным с призывом объединиться со своими венесуэльскими коллегами для защиты суверенитета перед лицом внешних угроз.
"Я обращаюсь с призывом, подтверждённым глубокой любовью, как человек, принадлежащий Большой Колумбии, к простому народу Колумбии, к её социальным движениям, к её политическим силам, к военным Колумбии, которых я очень хорошо знаю, - я призываю их к совершенному единству с Венесуэлой, чтобы никто не осмелился посягнуть на суверенитет наших стран", - сказал Мадуро.
Петро подчеркнул, что ни один президент не может отдавать приказы армии другого государства, и сослался на общую историю Колумбии и Венесуэлы, чтобы объяснить невозможность военного подчинения между двумя странами.
Заявления Мадуро прозвучали на фоне активизации военных операций США против судов наркоторговцев в Карибском бассейне и Тихом океане, а также захвата венесуэльского нефтяного танкера.
