МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Киевский режим не допустит украинцев, проживающих за рубежом, к голосованию в случае, если на Украине проведут выборы, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко.
"Тот режим, который сейчас на Украине, никогда в жизни на это (допустить к выборам граждан, которые проживают за границей – ред.) не согласится. Потому что он понимает, что большинство людей, которые уехали, спасаясь от этого режима, никогда за него не проголосуют", - заявил он.
Эксперт подчеркнул, что "европейские хозяева" Владимира Зеленского также сделают все возможное, чтобы не позволить украинским гражданам, проживающим за границей участвовать в голосовании.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Россия в случае проведения выборов на Украине вправе будет потребовать возможности для украинцев, проживающих в РФ, проголосовать на территории России.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.