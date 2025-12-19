Киев не допустит проживающих за рубежом украинцев к выборам, считает юрист

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Киевский режим не допустит украинцев, проживающих за рубежом, к голосованию в случае, если на Украине проведут выборы, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко.