Экс-полицейский сам отправлял редактору URA.RU сводки, заявил адвокат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Бывший полицейский Андрей Карпов сам начал передавать криминальные сводки своему племяннику редактору URA.RU Денису Аллаярову, заявил журналистам адвокат Аллаярова Михаил Толмачёв.

"Любой журналист, которому в руки попала такая информация, счёл бы, что это некая журналистская удача, воспользовался бы ей. Нельзя винить его, что он получил доступ к информации, о которой не просил. Возвращаясь к показаниям Карпова, он сообщил, что Денис не просил его направлять суточные оперативные сводки, а просил сообщать какую-то важную и интересную информацию. И в ответ на эту просьбу Карпов по своей инициативе стал направлять Денису суточные сводки", – сказал Толмачёв после очередного заседания суда.

В пятницу были допрошены два свидетеля: бывший старший оперативный дежурный 10-го отдела полиции и действующий дежурный. Первый пояснил, что через него проходили сводки, которые предназначались для сотрудников полиции, он отправлял их Карпову.

"В этом нет ничего зазорного, Карпов был руководитель, поэтому отправлял на служебную почту", – рассказал экс-полицейский.

Он отметил, что не знает, отправлялись ли подобные документы в пресс-службу главка МВД, но вспомнил известную в регионе телепередачу, где впоследствии рассказывали о тех же событиях, что и в сводке.

Впервые была допрошена и свидетель защиты – пенсионерка и медик Людмила Федотова из свердловского Красноуфимска, героиня публикации Аллаярова, который по ее просьбе помог ей отправиться в зону СВО лечить раненых военнослужащих. "У меня муж офицер, его не стало в 2021 году. Я 50 лет отработала на "скорой"... Солнышко моё, перед нами стоит добрый человек", – эмоционально обратилась она к суду и Аллаярову.

По заявлению судьи Юлии Меркуловой, слушания дела редактора продолжатся 25 декабря.

По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.

На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главный редактор URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а Карпов говорил, что передавал Аллаярову сводки и так "помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице".