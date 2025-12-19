Рейтинг@Mail.ru
Экс-полицейский сам отправлял редактору URA.RU сводки, заявил адвокат - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 19.12.2025 (обновлено: 19:20 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/karpov-2063165706.html
Экс-полицейский сам отправлял редактору URA.RU сводки, заявил адвокат
Экс-полицейский сам отправлял редактору URA.RU сводки, заявил адвокат - РИА Новости, 19.12.2025
Экс-полицейский сам отправлял редактору URA.RU сводки, заявил адвокат
Бывший полицейский Андрей Карпов сам начал передавать криминальные сводки своему племяннику редактору URA.RU Денису Аллаярову, заявил журналистам адвокат... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:04:00+03:00
2025-12-19T19:20:00+03:00
екатеринбург
урал
ura.ru
происшествия
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021305747_0:219:1280:939_1920x0_80_0_0_86afa7687287066f161b83e71e084151.jpg
https://ria.ru/20250918/trifonov-2042786151.html
https://ria.ru/20251215/delo-2062110253.html
екатеринбург
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021305747_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_aebb7a9c6cb6499a25ec9b6b84334f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, урал, ura.ru, происшествия, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Екатеринбург, Урал, Ura.ru, Происшествия, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Экс-полицейский сам отправлял редактору URA.RU сводки, заявил адвокат

Адвокат Толмачев: Карпов сам начал передавать криминальные сводки Аллаярову

© РИА НовостиАндрей Карпов в суде
Андрей Карпов в суде - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости
Андрей Карпов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Бывший полицейский Андрей Карпов сам начал передавать криминальные сводки своему племяннику редактору URA.RU Денису Аллаярову, заявил журналистам адвокат Аллаярова Михаил Толмачёв.
"Любой журналист, которому в руки попала такая информация, счёл бы, что это некая журналистская удача, воспользовался бы ей. Нельзя винить его, что он получил доступ к информации, о которой не просил. Возвращаясь к показаниям Карпова, он сообщил, что Денис не просил его направлять суточные оперативные сводки, а просил сообщать какую-то важную и интересную информацию. И в ответ на эту просьбу Карпов по своей инициативе стал направлять Денису суточные сводки", – сказал Толмачёв после очередного заседания суда.
Глеб Трифонов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Главный редактор Baza признал вину по делу о даче взятки, сообщил источник
18 сентября, 17:36
В пятницу были допрошены два свидетеля: бывший старший оперативный дежурный 10-го отдела полиции и действующий дежурный. Первый пояснил, что через него проходили сводки, которые предназначались для сотрудников полиции, он отправлял их Карпову.
"В этом нет ничего зазорного, Карпов был руководитель, поэтому отправлял на служебную почту", – рассказал экс-полицейский.
Он отметил, что не знает, отправлялись ли подобные документы в пресс-службу главка МВД, но вспомнил известную в регионе телепередачу, где впоследствии рассказывали о тех же событиях, что и в сводке.
Впервые была допрошена и свидетель защиты – пенсионерка и медик Людмила Федотова из свердловского Красноуфимска, героиня публикации Аллаярова, который по ее просьбе помог ей отправиться в зону СВО лечить раненых военнослужащих. "У меня муж офицер, его не стало в 2021 году. Я 50 лет отработала на "скорой"... Солнышко моё, перед нами стоит добрый человек", – эмоционально обратилась она к суду и Аллаярову.
По заявлению судьи Юлии Меркуловой, слушания дела редактора продолжатся 25 декабря.
По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главный редактор URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а Карпов говорил, что передавал Аллаярову сводки и так "помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице".
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов 25 ноября Верх-Исетским районным судом столицы Урала был приговорен к четырем годам условно. Кроме того, ему запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства. Позднее областная прокуратура обжаловала приговор, потребовав реального срока.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Новые владельцы URA.ru не будут оплачивать адвоката экс-редактору Аллаярову
15 декабря, 12:42
 
ЕкатеринбургУралUra.ruПроисшествияОбыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала