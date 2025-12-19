https://ria.ru/20251219/karlson-2063114607.html
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Такер Карлсон сделал заявление о Путине - РИА Новости, 19.12.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
США и Запад собственными руками умудрились настроить против себя президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире... РИА Новости, 19.12.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Карлсон: Запад собственноручно настроил против себя Путина