Такер Карлсон сделал заявление о Путине
09:30 19.12.2025 (обновлено: 13:29 19.12.2025)
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
США и Запад собственными руками умудрились настроить против себя президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
такер карлсон
нато
санкции в отношении россии
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, такер карлсон, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Санкции в отношении России
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США и Запад собственными руками умудрились настроить против себя президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Правда в том, что Путин — самый умеренный лидер в России, то есть он самый прозападный лидер в России. <…> Он очень способный политик. В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?" — задался вопросом он.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД рассказали, как стратегия нацбезопасности США повлияет на НАТО
Вчера, 09:05
По мнению журналиста, Путин считается одним из самых уважаемых лидеров в мире, поскольку проделал колоссальную работу на посту президента.
"Путин заслужил похвалу в свой адрес. В конце концов, лидеров оценивают по их делам во благо народа. <…> И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит", — отметил Карлсон.
Журналист уже заявлял, что Россия была бы прекрасным союзником для Соединенных Штатов. По его словам, причина кроется в большой территории страны, огромных месторождениях полезных ископаемых, а также в ее внушительной военной мощи.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным
Вчера, 06:21
 
