В карельском Олонце отремонтировали кинотеатр по федеральной программе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В карельском городе Олонец закончена модернизация кинотеатра по федеральной программе "Современный облик сельских территорий", вскоре здесь также откроется после ремонта дом культуры, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания республики.

Обновленный объект культуры посетила председатель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии Ирина Кузичева в ходе рабочей поездки в Олонецкий район.

Здание кинотеатра, построенное в 1978 году, после ремонта заметно преобразилось: обновлены фасад и входная группа, установлены новые противопожарные двери, заменены электропроводка и система освещения, полы в холле и зрительном зале.

В здании 1961 года постройки, где расположен дом культуры, основной объем работ выполнен, идет внутренняя отделка. Завершение ремонта запланировано на ближайшее время.

Общая стоимость работ на объектах составила 76,1 миллиона рублей. Помимо федерального финансирования, полученного в рамках конкурсного отбора Минсельхоза РФ, поддержку проектам оказали районные сельхозпредприятия "Ильинский" и "Мегрега".

"Жители Олонца получили по-настоящему обновленные, а в чем-то даже новые объекты культуры — просторные, светлые и уютные. Это важно, ведь кинотеатр и дом культуры — настоящие центры притяжения для всех поколений. Теперь это комфортные площадки для мероприятий, творчества и отдыха", — приводятся в сообщении слова Кузичевой.