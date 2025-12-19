Рейтинг@Mail.ru
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 19.12.2025 (обновлено: 23:01 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/kapusta-2063137952.html
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины - РИА Новости, 19.12.2025
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
На "Итоги года с Владимиром Путиным" нельзя проносить квашеную капусту, энергетики и мандарины, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:00:00+03:00
2025-12-19T23:01:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063132694_60:0:1271:681_1920x0_80_0_0_42d23f5c85c6bbd13d2602d474280a64.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063030353.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063132694_234:0:1142:681_1920x0_80_0_0_3331f7af966eec8ff38fe6abb772345d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины

РИА Новости: у гостей прямой линии с Путиным отобрали энергетики и мандарины

© RIA_Kremlinpool/TelegramПосетители прямой линии Владимира Путина у входа в Гостиный Двор
Посетители прямой линии Владимира Путина у входа в Гостиный Двор - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© RIA_Kremlinpool/Telegram
Посетители прямой линии Владимира Путина у входа в Гостиный Двор
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На "Итоги года с Владимиром Путиным" нельзя проносить квашеную капусту, энергетики и мандарины, выяснил корреспондент РИА Новости.
Все это, а также спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки отбирают у посетителей на входе. Для изъятого около рамок металлоискателей установили специальные контейнеры. После завершения прямой линии люди смогут забрать свои вещи.
© Фото : RIA_Kremlinpool / TelegramКорзина изъятых вещей у посетителей прямой линии президента России Владимира Путина
Корзина изъятых вещей у посетителей прямой линии президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : RIA_Kremlinpool / Telegram
Корзина изъятых вещей у посетителей прямой линии президента России Владимира Путина
Участников мероприятия уже предупреждали, с чем не пропустят в Гостиный Двор. В перечне, помимо опасных предметов, таких как взрывчатые вещества и огнеопасные изделия, значатся пауэрбанки и вейпы, баннеры и флаги, лазерные указки и фонари, бутылки и банки, все виды беспилотников, велосипеды и электросамокаты, воздушные змеи и шары любых размеров. Нельзя также проносить еду и все виды жидкостей, в том числе напитки, парфюмерию и средства личной гигиены. Не пустят в зал и с животными.
Прямая линия с президентом России, совмещенная с большой пресс-конференцией, выйдет в эфир в 12:00 мск. На нее отвели ориентировочно три часа.
По традиции мероприятие проходит в московском Гостином Дворе — там уже собрались журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Можно только прекратить". На какие вопросы ответит Путин в этот раз
Вчера, 00:00
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала