У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины - РИА Новости, 19.12.2025
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
19.12.2025
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
РИА Новости: у гостей прямой линии с Путиным отобрали энергетики и мандарины
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На "Итоги года с Владимиром Путиным" нельзя проносить квашеную капусту, энергетики и мандарины, выяснил корреспондент РИА Новости.
Все это, а также спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки отбирают у посетителей на входе. Для изъятого около рамок металлоискателей установили специальные контейнеры. После завершения прямой линии люди смогут забрать свои вещи.
Участников мероприятия уже предупреждали, с чем не пропустят в Гостиный Двор. В перечне, помимо опасных предметов, таких как взрывчатые вещества и огнеопасные изделия, значатся пауэрбанки и вейпы, баннеры и флаги, лазерные указки и фонари, бутылки и банки, все виды беспилотников, велосипеды и электросамокаты, воздушные змеи и шары любых размеров. Нельзя также проносить еду и все виды жидкостей, в том числе напитки, парфюмерию и средства личной гигиены. Не пустят в зал и с животными.
Прямая линия с президентом России
, совмещенная с большой пресс-конференцией, выйдет в эфир в 12:00 мск. На нее отвели ориентировочно три часа.
По традиции мероприятие проходит в московском Гостином Дворе — там уже собрались журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.