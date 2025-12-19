У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На "Итоги года с Владимиром Путиным" нельзя проносить квашеную капусту, энергетики и мандарины, выяснил корреспондент РИА Новости.

Все это, а также спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки отбирают у посетителей на входе. Для изъятого около рамок металлоискателей установили специальные контейнеры. После завершения прямой линии люди смогут забрать свои вещи.

© Фото : RIA_Kremlinpool / Telegram Корзина изъятых вещей у посетителей прямой линии президента России Владимира Путина © Фото : RIA_Kremlinpool / Telegram Корзина изъятых вещей у посетителей прямой линии президента России Владимира Путина

Участников мероприятия уже предупреждали, с чем не пропустят в Гостиный Двор. В перечне, помимо опасных предметов, таких как взрывчатые вещества и огнеопасные изделия, значатся пауэрбанки и вейпы, баннеры и флаги, лазерные указки и фонари, бутылки и банки, все виды беспилотников, велосипеды и электросамокаты, воздушные змеи и шары любых размеров. Нельзя также проносить еду и все виды жидкостей, в том числе напитки, парфюмерию и средства личной гигиены. Не пустят в зал и с животными.

Прямая линия с президентом России , совмещенная с большой пресс-конференцией, выйдет в эфир в 12:00 мск. На нее отвели ориентировочно три часа.