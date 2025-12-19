У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины

Изъятое складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей на входе в Гостиный Двор. Туда уже попали спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки. По окончании прямой линии участники смогут забрать свои вещи.

Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа. От россиян уже поступило более двух миллионов вопросов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, самая популярная тема — социальная политика (20 процентов вопросов). Государство и общество, обращения по инфраструктуре — 11 процентов, проблемы жилья — десять, экономика — девять, СВО — восемь, здравоохранение и ЖКХ — по семь процентов.