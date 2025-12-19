Рейтинг@Mail.ru
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
09:31 19.12.2025 (обновлено: 22:56 19.12.2025)
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
владимир путин
2025
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины

Люди стоят у входа в Гостиный Двор перед началом прямой линии Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. У посетителей прямой линии Владимира Путина отбирают запрещенные к проносу предметы, в том числе квашеную капусту, энергетики и мандарины, передает корреспондент РИА Новости.
Изъятое складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей на входе в Гостиный Двор. Туда уже попали спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки. По окончании прямой линии участники смогут забрать свои вещи.
Корзина изъятых вещей у посетителей прямой линии президента России Владимира Путина
В перечень запрещенных предметов входят также:
  • портативные зарядные устройства;
  • вейпы;
  • взрывчатые вещества;
  • огнеопасные изделия;
  • баннеры, флаги и древки для них;
  • лазерные указки;
  • фонари;
  • беспилотники — как летающие, так и передвигающиеся по земле, воде и под водой.
