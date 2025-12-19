https://ria.ru/20251219/kapusta-2063114982.html
У посетителей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту и мандарины
У посетителей прямой линии изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. У посетителей прямой линии Владимира Путина отбирают запрещенные к проносу предметы, в том числе квашеную капусту, энергетики и мандарины, передает корреспондент РИА Новости.
Изъятое складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей на входе в Гостиный Двор. Туда уже попали спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки. По окончании прямой линии участники смогут забрать свои вещи.
В перечень запрещенных предметов входят также:
- портативные зарядные устройства;
- вейпы;
- взрывчатые вещества;
- огнеопасные изделия;
- баннеры, флаги и древки для них;
- лазерные указки;
- фонари;
- беспилотники — как летающие, так и передвигающиеся по земле, воде и под водой.
"Итоги года с Владимиром Путиным
" выйдут в эфир в 12:00 по московскому времени. Программа пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа. От россиян уже поступило более двух миллионов вопросов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, самая популярная тема — социальная политика (20 процентов вопросов). Государство и общество, обращения по инфраструктуре — 11 процентов, проблемы жилья — десять, экономика — девять, СВО — восемь, здравоохранение и ЖКХ — по семь процентов.