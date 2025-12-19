Пермский людоед пришел к врачу и умер, пишут СМИ

СМИ сообщали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных убийства, хотя проверка на полиграфе якобы показала его причастность не менее чем к восьми: он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал. Также он часто делал шашлыки из бродячих собак.