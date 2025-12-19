Рейтинг@Mail.ru
Пермский людоед пришел к врачу и умер, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2025
19:03 19.12.2025
Пермский людоед пришел к врачу и умер, пишут СМИ
Пермский людоед пришел к врачу и умер, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2025
Пермский людоед пришел к врачу и умер, пишут СМИ
Пермский каннибал Михаил Малышев умер в возрасте 65 лет в поликлинике, куда пришел на прием к врачу, передает SHOT. РИА Новости, 19.12.2025
Пермский людоед пришел к врачу и умер, пишут СМИ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пермский каннибал Михаил Малышев умер в возрасте 65 лет в поликлинике, куда пришел на прием к врачу, передает SHOT.
"Маньяк скончался сегодня днем в 21-й больнице Перми. Он пришел туда на прием к врачу, однако не дошел до кабинета: недалеко от входа ему стало плохо, он схватился за сердце, упал и умер", — говорится в сообщении.
Сотрудники поликлиники бросились ему на помощь, но спасти Малышева не удалось.
СМИ сообщали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных убийства, хотя проверка на полиграфе якобы показала его причастность не менее чем к восьми: он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал. Также он часто делал шашлыки из бродячих собак.
Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, его приговорили к 25 годам за два убийства. Мужчина отбывал наказание в Пермском крае, прошел принудительное психиатрическое лечение. Он освободился из колонии в октябре 2022 года.
По данным SHOT, Малышев после освобождения из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных.
