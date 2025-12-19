Рейтинг@Mail.ru
03:35 19.12.2025
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму в интернете
Житель села Мильково Камчатского края осуждён за публичные призывы к террористической деятельности, которые он распространял через мессенджер Telegram
© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Житель села Мильково Камчатского края осуждён за публичные призывы к террористической деятельности, которые он распространял через мессенджер Telegram, сообщает пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю.
"Житель села Мильково признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности с использованием сети "Интернет" (часть 2 статья 205.2 УК России). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Следствие установило, что 47-летний безработный мужчина размещал противоправные материалы. "Как установлено следствием, 47-летний безработный гражданин неоднократно размещал в иностранном мессенджере Telegram сообщения, содержащие призывы к расправе с общественным деятелем и представителями органов государственной власти", - отмечается в релизе.
Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и запрета заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети Интернет сроком на 3 года.
