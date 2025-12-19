Рейтинг@Mail.ru
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
09:03 19.12.2025 (обновлено: 12:39 19.12.2025)
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 19.12.2025
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе

Дизен раскритиковал Каллас из-за ее признания о России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что отговаривает страны вести диалог с Россией, что может привести к войне, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
«

"Главный дипломат Евросоюза, Кая Каллас, заявила, что она убеждает страны не вести диалог с Россией. Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет война", — отметил он.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным.
По его словам, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях
18 декабря, 16:27
 
