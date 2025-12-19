https://ria.ru/20251219/kallas-2063108257.html
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 19.12.2025
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что отговаривает страны вести диалог с Россией, что может привести к войне, пишет профессор Университета... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:03:00+03:00
2025-12-19T09:03:00+03:00
2025-12-19T12:39:00+03:00
в мире
россия
франция
кайя каллас
гленн дизен
брюссель
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063111059_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_4bfe4868c0c0ecebab61ac5944a20bb6.jpg
https://ria.ru/20251218/territorii-2062966336.html
россия
франция
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063111059_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5957688dbbf985d5debf2fb277496c81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, кайя каллас, гленн дизен, брюссель, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Кайя Каллас, Гленн Дизен, Брюссель, Эммануэль Макрон
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
Дизен раскритиковал Каллас из-за ее признания о России