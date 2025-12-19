"Шаману" Габышеву продлили срок принудительного лечения

ЯКУТСК, 19 дек – РИА Новости. Якутский городской суд продлил принудительное лечение "шамана" Александра Габышева в Якутском психоневрологическом диспансере на 6 месяцев, сообщили РИА Новости в Объединенной пресс-службе судов республики.
Ранее адвокат Ольга Тимофеева рассказала агентству, что в пятницу суд рассмотрит иск якутского психдиспансера о продлении принудительного лечения Габышева. По ее информации, защита добивается его перевода на амбулаторное лечение.
"Габышеву продлили принудительные меры медицинского характера на 6 месяцев", - сказали в пресс-службе.
Решением суда в сентябре 2025 года Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер. До этого времени с апреля 2022 года "шаман" находился в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда был переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.