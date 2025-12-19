Рейтинг@Mail.ru
"Шаману" Габышеву продлили срок принудительного лечения - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/jakutsk-2063128548.html
"Шаману" Габышеву продлили срок принудительного лечения
"Шаману" Габышеву продлили срок принудительного лечения - РИА Новости, 19.12.2025
"Шаману" Габышеву продлили срок принудительного лечения
Якутский городской суд продлил принудительное лечение "шамана" Александра Габышева в Якутском психоневрологическом диспансере на 6 месяцев, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:25:00+03:00
2025-12-19T10:25:00+03:00
уссурийск
москва
якутск
александр габышев (якутский шаман)
якутский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:16:877:509_1920x0_80_0_0_2a7c745b503e1dc8c027217db1948d9a.jpg
https://ria.ru/20251208/ufa-2060537374.html
https://ria.ru/20251202/pamyatnik-2059093963.html
уссурийск
москва
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:43:877:701_1920x0_80_0_0_0f0e731b2e3da71f9de29fada30d5816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уссурийск, москва, якутск, александр габышев (якутский шаман), якутский городской суд, происшествия
Уссурийск, Москва, Якутск, Александр Габышев (якутский шаман), Якутский городской суд, Происшествия
"Шаману" Габышеву продлили срок принудительного лечения

РИА Новости: суд продлил на полгода принудительное лечение Габышева в Якутске

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 19 дек – РИА Новости. Якутский городской суд продлил принудительное лечение "шамана" Александра Габышева в Якутском психоневрологическом диспансере на 6 месяцев, сообщили РИА Новости в Объединенной пресс-службе судов республики.
Ранее адвокат Ольга Тимофеева рассказала агентству, что в пятницу суд рассмотрит иск якутского психдиспансера о продлении принудительного лечения Габышева. По ее информации, защита добивается его перевода на амбулаторное лечение.
Уфимец, сбросивший маленькую дочь с высоты, во время избрания меры пресечения в суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Житель Уфы, выбросивший дочь из окна, остается в психиатрической больнице
8 декабря, 12:28
"Габышеву продлили принудительные меры медицинского характера на 6 месяцев", - сказали в пресс-службе.
Решением суда в сентябре 2025 года Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер. До этого времени с апреля 2022 года "шаман" находился в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда был переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Осквернившая памятник воинам СВО в Приамурье женщина оказалась психбольной
2 декабря, 06:33
 
УссурийскМоскваЯкутскАлександр Габышев (якутский шаман)Якутский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала