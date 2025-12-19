https://ria.ru/20251219/itogi-gody-2063151334.html
Микрофоны на "Итогах года" с Путиным будут передавать девушки в кокошниках
Девушки, передающие микрофоны на "Итогах года" с президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году надели кокошники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:25:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
