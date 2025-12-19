"Итоги года" с Путиным начались

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян.

Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу 4 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы, а среди операторов, принимающих обращения россиян, есть ветераны СВО.