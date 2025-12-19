Рейтинг@Mail.ru
12:11 19.12.2025 (обновлено: 12:44 19.12.2025)
"Итоги года" с Путиным начались
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу 4 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы, а среди операторов, принимающих обращения россиян, есть ветераны СВО.
В самом Гостином дворе собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Песков рассказал, сколько обращений поступило на прямую линию с Путиным
