Рейтинг@Mail.ru
Исследователя из Китая обвинили в контрабанде кишечной палочки в США - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/issledovatel-2063443158.html
Исследователя из Китая обвинили в контрабанде кишечной палочки в США
Исследователя из Китая обвинили в контрабанде кишечной палочки в США - РИА Новости, 19.12.2025
Исследователя из Китая обвинили в контрабанде кишечной палочки в США
Исследователь из Китая был обвинен в контрабанде кишечной палочки в США, сообщил глава ФБР Кэш Патель. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:55:00+03:00
2025-12-19T22:55:00+03:00
в мире
китай
сша
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
https://ria.ru/20251112/kitaj-2054615848.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, кэш патель, фбр
В мире, Китай, США, Кэш Патель, ФБР
Исследователя из Китая обвинили в контрабанде кишечной палочки в США

В США обвинили китайского исследователя в контрабанде кишечной палочки

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Исследователь из Китая был обвинен в контрабанде кишечной палочки в США, сообщил глава ФБР Кэш Патель.
«
"Сян Юхуан, постдокторский исследователь и владелец стажировочной визы из Китая, был обвинен в контрабанде кишечной палочки в США и предоставлении ложных сведений об этом", - написал Патель в соцсети X.
Ранее в ноябре три научных сотрудника из КНР также были обвинены в нелегальном ввозе в США биологических материалов.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по плану с США, заявил Патель
12 ноября, 21:59
 
В миреКитайСШАКэш ПательФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала