Исследователя из Китая обвинили в контрабанде кишечной палочки в США
Исследователя из Китая обвинили в контрабанде кишечной палочки в США - РИА Новости, 19.12.2025
Исследователя из Китая обвинили в контрабанде кишечной палочки в США
Исследователь из Китая был обвинен в контрабанде кишечной палочки в США, сообщил глава ФБР Кэш Патель. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:55:00+03:00
2025-12-19T22:55:00+03:00
2025-12-19T22:55:00+03:00
В США обвинили китайского исследователя в контрабанде кишечной палочки