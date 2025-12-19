Рейтинг@Mail.ru
10:16 19.12.2025
Изъятие российских активов в ЕС становится все менее вероятным, пишет WSJ

WSJ: использование ЕС активов РФ для Украины становится все менее вероятным

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Возможность использования Евросоюзом замороженных российских активов на цели Киева становится все менее вероятной после решения в ЕС предоставить Украине кредит, основанный на бюджете ЕС, вместо активов РФ, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
"Сейчас все менее вероятно, что Европа согласует применение до 300 миллиардов долларов российских активов для Украины", - говорится в сообщении.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
