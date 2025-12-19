https://ria.ru/20251219/isk-2063154039.html
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме - РИА Новости, 19.12.2025
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме
Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:33:00+03:00
2025-12-19T11:33:00+03:00
2025-12-19T11:37:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
euroclear
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20251219/lidery-2063135227.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), euroclear, экономика, санкции в отношении россии
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Экономика, Санкции в отношении России
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме
РИА Новости: ЦБ попросил закрыть от СМИ рассмотрение иска к Euroclear по активам
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Когда подавали иск, просили рассматривать в закрытом режиме", - сказали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, решение о режиме слушания предстоит принять суду.
Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года на 10.00.
Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ
был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.