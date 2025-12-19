ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Когда подавали иск, просили рассматривать в закрытом режиме", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, решение о режиме слушания предстоит принять суду.

Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года на 10.00.

Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.