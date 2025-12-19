Рейтинг@Mail.ru
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 19.12.2025 (обновлено: 11:37 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/isk-2063154039.html
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме - РИА Новости, 19.12.2025
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме
Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:33:00+03:00
2025-12-19T11:37:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
euroclear
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20251219/lidery-2063135227.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), euroclear, экономика, санкции в отношении россии
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Экономика, Санкции в отношении России
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме

РИА Новости: ЦБ попросил закрыть от СМИ рассмотрение иска к Euroclear по активам

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России просит в закрытом режиме рассмотреть свой иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Когда подавали иск, просили рассматривать в закрытом режиме", - сказали в пресс-службе.
По информации пресс-службы, решение о режиме слушания предстоит принять суду.
Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года на 10.00.
Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ узнали, почему ЕС отложил рассмотрение вопроса о российских активах
Вчера, 10:47
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)EuroclearЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала