В российские арбитражные суды подали почти 200 исков к Euroclear

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские юридические и физические лица с 2022 года предъявили в арбитражные суды России почти 200 исков к бельгийскому Euroclear Bank, управляющему крупнейшим европейским депозитарием, следует из материалов, изученных РИА Новости.

Истцы, как правило, требуют взыскать с бельгийского банка причиненные заморозкой убытки в размере рыночной стоимости этих бумаг, невыплаченного с 2022 года дохода по ним и упущенной из-за невозможности реинвестировать этот доход выгоды. Банки, кроме того, предъявляют иски из-за заморозки Euroclear Bank денежных средств на их корреспондентских счетах.