В российские арбитражные суды подали почти 200 исков к Euroclear

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские юридические и физические лица с 2022 года предъявили в арбитражные суды России почти 200 исков к бельгийскому Euroclear Bank, управляющему крупнейшим европейским депозитарием, следует из материалов, изученных РИА Новости.
Большинство исков связано с заморозкой принадлежащих истцам ценных бумаг различных эмитентов, находящихся на счетах российского Национального расчетного депозитария, открытых в Euroclear.
Истцы, как правило, требуют взыскать с бельгийского банка причиненные заморозкой убытки в размере рыночной стоимости этих бумаг, невыплаченного с 2022 года дохода по ним и упущенной из-за невозможности реинвестировать этот доход выгоды. Банки, кроме того, предъявляют иски из-за заморозки Euroclear Bank денежных средств на их корреспондентских счетах.
До поданного 12 декабря иска Банка России, потребовавшего взыскать с Euroclear около 18,2 триллиона рублей, самые крупные требования к нему были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал" – на сумму порядка 319 миллиардов рублей, управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 140 миллиардов рублей и Сбербанком – на сумму порядка 32 миллиардов рублей. При этом у них это не единственные иски к ответчику.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.