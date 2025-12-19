Рейтинг@Mail.ru
В российские арбитражные суды подали почти 200 исков к Euroclear
03:30 19.12.2025 (обновлено: 06:06 19.12.2025)
В российские арбитражные суды подали почти 200 исков к Euroclear
В российские арбитражные суды подали почти 200 исков к Euroclear
экономика, euroclear, сбербанк россии, национальный расчетный депозитарий (нрд), санкции в отношении россии
Экономика, Euroclear, Сбербанк России, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Санкции в отношении России
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские юридические и физические лица с 2022 года предъявили в арбитражные суды России почти 200 исков к бельгийскому Euroclear Bank, управляющему крупнейшим европейским депозитарием, следует из материалов, изученных РИА Новости.
Большинство исков связано с заморозкой принадлежащих истцам ценных бумаг различных эмитентов, находящихся на счетах российского Национального расчетного депозитария, открытых в Euroclear.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд подтвердил взыскание с Euroclear 390 млн рублей в пользу банка "Дом.РФ"
Вчера, 14:18
Истцы, как правило, требуют взыскать с бельгийского банка причиненные заморозкой убытки в размере рыночной стоимости этих бумаг, невыплаченного с 2022 года дохода по ним и упущенной из-за невозможности реинвестировать этот доход выгоды. Банки, кроме того, предъявляют иски из-за заморозки Euroclear Bank денежных средств на их корреспондентских счетах.
До поданного 12 декабря иска Банка России, потребовавшего взыскать с Euroclear около 18,2 триллиона рублей, самые крупные требования к нему были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал" – на сумму порядка 319 миллиардов рублей, управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 140 миллиардов рублей и Сбербанком – на сумму порядка 32 миллиардов рублей. При этом у них это не единственные иски к ответчику.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву
17 декабря, 04:30
 
ЭкономикаEuroclearСбербанк РоссииНациональный расчетный депозитарий (НРД)Санкции в отношении России
 
 
