"Ингосстрах" провел опрос по новогодним предпочтениям россиян

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Ингосстрах" провел исследование новогодних предпочтений россиян: кому и какие подарки собираются дарить жители разных регионов, какие презенты сами хотели бы получить и сколько готовы потратить на праздничные покупки, сообщает пресс-служба компании.

"Люди все чаще выбирают в качестве подарка то, что приносит реальную пользу", – отметил директор департамента электронной коммерции компании "Ингосстрах" Алексей Романов, его слова приводит пресс-служба.

По данным исследования, 82,1% опрошенных собираются дарить подарки на Новый год. Лишь 11,8% не планируют поздравлять близких материальными презентами, еще 6,1% пока не определились.

Больше всех респондентов, которые собираются дарить подарки, — в Омске (88%), Иркутске (87%), Барнауле и Владивостоке (по 86%). Наименьшая отмечена в Махачкале (67%), Тольятти (73%), Уфе (75%), Ижевске (77%) и Волгограде (77%).

Специалисты определили, что подарки чаще готовят мужчины (84%) и россияне в возрасте 31–40 лет (86%).

Среди тех, кто планирует новогодние покупки, 71% респондентов собираются дарить подарки родителям, детям и близким родственникам. Далее следуют коллеги и рабочие коллективы (19,2%), друзья и знакомые (13,8%), соседи (7,3%), благотворительные подарки нуждающимся (1,3%).

Большинство опрошенных по-прежнему ориентированы на материальные презенты. Так, 57,3% респондентов предпочитают физические подарки, 30% — гибкий формат (зависит от обстоятельств и потребностей), 6,5% — цифровые подарки (подарочные карты), 6,2% — деньги.

По данным исследования, опрошенная молодежь 18–30 лет чаще открыта к цифровым форматам (11%), а дарить физические подарки больше всех любят люди возраста 41-50 лет.

Среди предпочтений респондентов – сладости (шоколад, конфеты, сладкие наборы) — 31%; игрушки и игры для детей — 19,2%; косметика и парфюмерия — 5%; цифровые сертификаты и подписки — 4,6%; текстиль (белье и постельные принадлежности) — 3,9%.

Почти половина опрошенных признались, что все решается по ситуации и зависит от конкретного человека: гибкий формат выбирают 46,3% респондентов, физические подарки — 24,6%, деньги — 18,5%, а цифровые сертификаты — 10,6%.

Общие средние траты россиян на новогодние подарки составляют 7,6 тысячи рублей.

Как отметили в пресс-службе компании, исследование показало, что новогодние подарки по-прежнему остаются для россиян важным способом проявить внимание и заботу о близких, прежде всего о семье. При этом, при высоком интересе к физическим подаркам со стороны получателей, респонденты все чаще выбирают сертификаты или деньги. Востребованными становятся и сертификаты на страховые услуги.