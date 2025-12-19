Рейтинг@Mail.ru
"Ингосстрах" провел опрос по новогодним предпочтениям россиян
16:05 19.12.2025
"Ингосстрах" провел опрос по новогодним предпочтениям россиян
"Ингосстрах" провел опрос по новогодним предпочтениям россиян
2025
"Ингосстрах" провел опрос по новогодним предпочтениям россиян

Новогодние подарки
Новогодние подарки. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Ингосстрах" провел исследование новогодних предпочтений россиян: кому и какие подарки собираются дарить жители разных регионов, какие презенты сами хотели бы получить и сколько готовы потратить на праздничные покупки, сообщает пресс-служба компании.
"Люди все чаще выбирают в качестве подарка то, что приносит реальную пользу", – отметил директор департамента электронной коммерции компании "Ингосстрах" Алексей Романов, его слова приводит пресс-служба.
По данным исследования, 82,1% опрошенных собираются дарить подарки на Новый год. Лишь 11,8% не планируют поздравлять близких материальными презентами, еще 6,1% пока не определились.
Больше всех респондентов, которые собираются дарить подарки, — в Омске (88%), Иркутске (87%), Барнауле и Владивостоке (по 86%). Наименьшая отмечена в Махачкале (67%), Тольятти (73%), Уфе (75%), Ижевске (77%) и Волгограде (77%).
Специалисты определили, что подарки чаще готовят мужчины (84%) и россияне в возрасте 31–40 лет (86%).
Среди тех, кто планирует новогодние покупки, 71% респондентов собираются дарить подарки родителям, детям и близким родственникам. Далее следуют коллеги и рабочие коллективы (19,2%), друзья и знакомые (13,8%), соседи (7,3%), благотворительные подарки нуждающимся (1,3%).
Большинство опрошенных по-прежнему ориентированы на материальные презенты. Так, 57,3% респондентов предпочитают физические подарки, 30% — гибкий формат (зависит от обстоятельств и потребностей), 6,5% — цифровые подарки (подарочные карты), 6,2% — деньги.
По данным исследования, опрошенная молодежь 18–30 лет чаще открыта к цифровым форматам (11%), а дарить физические подарки больше всех любят люди возраста 41-50 лет.
Среди предпочтений респондентов – сладости (шоколад, конфеты, сладкие наборы) — 31%; игрушки и игры для детей — 19,2%; косметика и парфюмерия — 5%; цифровые сертификаты и подписки — 4,6%; текстиль (белье и постельные принадлежности) — 3,9%.
Почти половина опрошенных признались, что все решается по ситуации и зависит от конкретного человека: гибкий формат выбирают 46,3% респондентов, физические подарки — 24,6%, деньги — 18,5%, а цифровые сертификаты — 10,6%.
Общие средние траты россиян на новогодние подарки составляют 7,6 тысячи рублей.
Как отметили в пресс-службе компании, исследование показало, что новогодние подарки по-прежнему остаются для россиян важным способом проявить внимание и заботу о близких, прежде всего о семье. При этом, при высоком интересе к физическим подаркам со стороны получателей, респонденты все чаще выбирают сертификаты или деньги. Востребованными становятся и сертификаты на страховые услуги.
Исследование проводилось осенью 2025 года компанией совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Опрошены более 7 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в 37 городах с населением более 500 тысяч человек. Исследование проводилось при помощи интернет-панели.
 
Заголовок открываемого материала