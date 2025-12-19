В МИД рассказали, как стратегия нацбезопасности США повлияет на НАТО

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. РФ считает, что новая стратегия национальной безопасности США должна повлиять на бесконечный процесс расширения НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Руководство НАТО в вопросе расширения ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика "открытых дверей" блока. Мол, "любое другое европейское государство" может стать членом Североатлантического альянса. Вместе с тем следует помнить о том, что в НАТО все решения принимаются консенсусом, учитывается иное мнение даже одной страны-члена. И тем более такое весомое, как мнение США. Поэтому новое стратегическое видение Вашингтона, безусловно, должно повлиять на "бесконечный" процесс расширения альянса", - сказал Грушко.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.