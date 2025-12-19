Александр Грушко: ЕС хочет решать свои проблемы за счет активов России

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости рассказал о том, в каких вопросах Россия не готова идти на компромиссы при урегулировании украинского конфликта, оценил, зачем Евросоюз хочет экспроприировать российские активы, и объяснил, почему Россия не спешит давать ответ на новые ограничения в выдаче шенгенских виз россиянам.

– В странах НАТО заявляют о неизбежности войны с Россией. Насколько в Москве разделяют оправданность таких прогнозов? В каком случае Россия будет готова дать письменные юридически обязывающие гарантии того, что не планирует нападать на страны альянса?

– В добавок к тому, что вы упомянули, приведу высказывания генерального секретаря НАТО Марк Рютте о том, что "после Украины" "следующая цель для России – это мы". Своими делами североатлантический альянс и его европейские страны-члены подтверждают эти слова. Активно готовятся к "неминуемому", как они считают, вооруженному конфликту с нашей страной.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у нас агрессивных планов в отношении государств НАТО не было и нет. И мы готовы зафиксировать юридически обязывающие гарантии безопасности, но только, разумеется, на взаимной основе. Напомню, мы уже предлагали США и НАТО в 2021 году заключить соглашения о гарантиях безопасности. Как вы знаете, наши предложения были отвергнуты.

– Возобновление диалога России и НАТО по решению вопросов, связанных с безопасностью, – один из 28 пунктов первоначального плана Дональда Трампа по Украине. Москва считает возможным этот пункт для реализации?

– Россия никогда не отказывалась от диалога. Но именно НАТО в 2014 году заморозила все каналы общения с нами, отказавшись от согласованного принципа "всепогодности" такого диалога. Затем Брюссель предпринял шаги, которые сделали невозможным нормальное функционирование нашего представительства при НАТО, а теперь генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявляет, что Совет Россия-НАТО "мертв". На данный момент мы не видим никаких признаков того, что североатлантический блок намерен пересмотреть свой конфронтационный курс в отношении России и приступить к диалогу по вопросам региональной безопасности на основе уважения и учета взаимных интересов, а также принципа равной и неделимой безопасности. Если в НАТО будут готовы сделать такой шаг, то они знают, где нас найти.

– По каким вопросам в рамках украинского урегулирования, связанным с НАТО, Москва не готова идти на компромисс?

– Членство Украины в североатлантическом блоке, а также размещение на ее территории натовских воинских контингентов и ударных вооружений. Для нас это абсолютно неприемлемо. Много раз об этом говорили и разъясняли нашу позицию, она хорошо известна.

– Насколько вы считаете вероятным одобрение "репарационного кредита" ЕС для Украины? Прорабатывает ли сейчас Россия вариант с привлечением к юридической ответственности ряда стран в случае реализации такой идеи?

– Я не буду спекулировать относительно того, сумеют ли есовские лидеры не мытьем, так катаньем продавить решение относительно разворовывания российских активов. Мы это узнаем после заседания Евросовета 18-19 декабря. От воинственно настроенного в отношении России европейского мейнстрима мы давно ничего хорошего не ждем. Проукраинское большинство уже вовсю злоупотребляет процедурными махинациями и провело через Совет ЕС решение о фактически бессрочном блокировании наших активов, обосновав его ссылкой на положения нормативно-правовой базы ЕС, которые предусматривают возможность принятия мер чрезвычайного характера в условиях тяжелой экономической ситуации в самом Евросоюзе. Так что на деле для ЕС речь идет не только и не столько о финансировании обанкротившегося киевского режима, сколько о решении собственных экономических проблем, в том числе путем накачивания средств в европейский ВПК.

Наши ответные действия не заставят себя ждать. Российская Федерация найдет возможности для действенной защиты своих интересов и компенсации убытков от противоправных махинаций с нашими активами. Двенадцатого декабря Банк России уже заявил, что любые формы несогласованного использования его активов являются незаконными, противоречащими международному праву и нарушающими принципы суверенного иммунитета активов. Банк России оставляет за собой право перейти к практической реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов, включая оспаривание в судебных органах иностранных государств и международных организаций, арбитражах и иных международных судебных инстанциях с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств-членов ООН

Конкретные шаги уже реализуются. В тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков.

– В опубликованной недавно новой стратегии национальной безопасности США есть пункт, который, по мнению экспертов, фактически поставил "на стоп" процесс расширения НАТО. Может ли повлиять подобная линия Вашингтона на расширение альянса или это уже решенный вопрос?

– Руководство НАТО в вопросе расширения ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика "открытых дверей" блока. Мол, "любое другое европейское государство" может стать членом Североатлантического альянса. Вместе с тем следует помнить о том, что в НАТО все решения принимаются консенсусом, учитывается иное мнение даже одной страны-члена. И тем более такое весомое, как мнение США. Поэтому новое стратегическое видение Вашингтона, безусловно, должно повлиять на "бесконечный" процесс расширения альянса.

К слову, если брать украинский сюжет, то Соединенные Штаты не одиноки в критическом отношении к евроатлантической перспективе Киева . В НАТО есть еще группа государств, способных разглядеть в возможном военном союзе с Украиной угрозу не только для региональной и глобальной безопасности, но и для самой организации Североатлантического договора.

– На недавнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ вы выступили с критикой ряда аспектов деятельности Организации. Москва в нынешних условиях планирует остаться в ОБСЕ?

– Точку в наших взаимоотношениях с ОБСЕ, к работе которой у нас сохраняется немало претензий, ставить преждевременно. В ОБСЕ сформировалась группа антироссийски настроенных стран, которые пытаются выдавить нас из организации. Поддаваться дешевым провокациям, идущим в русле их известной линии на международную изоляцию России, не намерены. Главной задачей на данном этапе видим восстановление цивилизованного, взаимоуважительного диалога на площадке ОБСЕ, а также доведение до всех государств-участников объективной информации по ключевым аспектам международной повестки дня, в том числе о происходящем на украинском направлении. Если страны ЕС и НАТО будут и впредь пытаться использовать Организацию в целях раздувания конфронтации, как инструмент принуждения, а не для безопасности и сотрудничества, судьба ОБСЕ незавидна.

– Когда планируется обнародовать ответ Москвы на ограничения в выдаче россиянам шенгенской визы?

– Внешнеполитические решения принимаются системно, в соответствии с долгосрочными интересами нашей страны. Мы не работаем по принципу "действие-противодействие", не реагируем "сломя голову" на каждую необдуманную антироссийскую выходку или провокацию есовского Брюсселя. Понятно, что эта очередная санкционная мера Брюсселя свидетельствует скорее о провале политики давления на Россию: не знают, за что ухватиться.

Наши ответные шаги на ограничение выдачи многократных шенгенских виз российским гражданам последуют, но будут носить выверенный и не обязательно зеркальный характер.