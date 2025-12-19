Лидеры ЕС пытаются продавить решение по активам России, заявили в МИД

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза пытаются "не мытьем, так катаньем" продавить решение о конфискации российских активов, в Москве давно не ждут от ряда европейских политиков ничего хорошего, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.