Лидеры ЕС пытаются продавить решение по активам России, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
01:03 19.12.2025
Лидеры ЕС пытаются продавить решение по активам России, заявили в МИД
в мире
россия
москва
александр грушко
евросоюз
евросовет
санкции в отношении россии
россия
москва
в мире, россия, москва, александр грушко, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Александр Грушко, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
Лидеры ЕС пытаются продавить решение по активам России, заявили в МИД

Грушко: лидеры ЕС пытаются продавить решение по активам РФ

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидеры Евросоюза пытаются "не мытьем, так катаньем" продавить решение о конфискации российских активов, в Москве давно не ждут от ряда европейских политиков ничего хорошего, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Я не буду спекулировать относительно того, сумеют ли есовские лидеры не мытьем, так катаньем продавить решение относительно разворовывания российских активов. Мы это узнаем после заседания Евросовета 18-19 декабря. От воинственно настроенного в отношении России европейского мейнстрима мы давно ничего хорошего не ждем", - сказал Грушко.
В миреРоссияМоскваАлександр ГрушкоЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала