Рейтинг@Mail.ru
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/gripp-2063094988.html
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм - РИА Новости, 19.12.2025
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм
Подтип гриппа A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", с конца марта стал основным штаммом, распространяющимся в Китае, и сейчас выявляется в 87,1%... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:08:00+03:00
2025-12-19T06:08:00+03:00
в мире
китай
гонконг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg
https://ria.ru/20251219/gripp-2063093301.html
https://ria.ru/20251218/gonkong-2063047979.html
китай
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_0d80851c2c58dabfb2f6e88c48715b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, гонконг
В мире, Китай, Гонконг
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм

РИА Новости: почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подтип гриппа A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", с конца марта стал основным штаммом, распространяющимся в Китае, и сейчас выявляется в 87,1% зарегистрированных вспышках, выяснило РИА Новости, изучив данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
С конца марта по середину декабря в стране зарегистрировали 6 499 вспышек гриппа. В статистику включались только те очаги, где одновременно заболевали не менее десяти человек. Для сравнения, за тот же период прошлого года было зафиксировано лишь 366 таких случаев.
Вид на Гонконг - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Гонконге назвали штамм A(H3N2) обычным сезонным вирусом гриппа
Вчера, 05:48
По данным эпидемиологического наблюдения, больше всего вспышек гриппа в Китае зафиксировали в конце ноября - более 1,5 тысячи за неделю. В этот период "гонконгский" штамм выявлялся примерно в 75% подтвержденных случаев. К середине декабря вспышек стало меньше, но доля H3N2 выросла и превысила 80%.
Резкий скачок заболеваемости начался после относительно спокойного периода в начале осени. В первой половине сентября по всей стране было зарегистрировано всего семь очагов гриппа, однако уже к концу месяца их число быстро пошло вверх.
Как следует из данных CDC, в октябре и ноябре рост числа вспышек фиксировался как на севере, так и на юге страны, что говорит о широком распространении вируса по всей территории Китая.
Первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа АH3N2, циркулирующего по всему миру.
Гонконг - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Гонконге пока не зарегистрировали заболевших гриппом
18 декабря, 20:02
 
В миреКитайГонконг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала