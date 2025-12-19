https://ria.ru/20251219/gripp-2063094988.html
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм - РИА Новости, 19.12.2025
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм
Подтип гриппа A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", с конца марта стал основным штаммом, распространяющимся в Китае, и сейчас выявляется в 87,1%... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:08:00+03:00
2025-12-19T06:08:00+03:00
2025-12-19T06:08:00+03:00
в мире
китай
гонконг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg
https://ria.ru/20251219/gripp-2063093301.html
https://ria.ru/20251218/gonkong-2063047979.html
китай
гонконг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_0d80851c2c58dabfb2f6e88c48715b7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, гонконг
Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм
РИА Новости: почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подтип гриппа A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", с конца марта стал основным штаммом, распространяющимся в Китае, и сейчас выявляется в 87,1% зарегистрированных вспышках, выяснило РИА Новости, изучив данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
С конца марта по середину декабря в стране зарегистрировали 6 499 вспышек гриппа. В статистику включались только те очаги, где одновременно заболевали не менее десяти человек. Для сравнения, за тот же период прошлого года было зафиксировано лишь 366 таких случаев.
По данным эпидемиологического наблюдения, больше всего вспышек гриппа в Китае
зафиксировали в конце ноября - более 1,5 тысячи за неделю. В этот период "гонконгский" штамм выявлялся примерно в 75% подтвержденных случаев. К середине декабря вспышек стало меньше, но доля H3N2 выросла и превысила 80%.
Резкий скачок заболеваемости начался после относительно спокойного периода в начале осени. В первой половине сентября по всей стране было зарегистрировано всего семь очагов гриппа, однако уже к концу месяца их число быстро пошло вверх.
Как следует из данных CDC, в октябре и ноябре рост числа вспышек фиксировался как на севере, так и на юге страны, что говорит о широком распространении вируса по всей территории Китая.
Первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге
в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа АH3N2, циркулирующего по всему миру.