Почти 90% вспышек гриппа в Китае приходится на "гонконгский" штамм

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подтип гриппа A(H3N2), известный как "гонконгский грипп", с конца марта стал основным штаммом, распространяющимся в Китае, и сейчас выявляется в 87,1% зарегистрированных вспышках, выяснило РИА Новости, изучив данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

С конца марта по середину декабря в стране зарегистрировали 6 499 вспышек гриппа. В статистику включались только те очаги, где одновременно заболевали не менее десяти человек. Для сравнения, за тот же период прошлого года было зафиксировано лишь 366 таких случаев.

По данным эпидемиологического наблюдения, больше всего вспышек гриппа в Китае зафиксировали в конце ноября - более 1,5 тысячи за неделю. В этот период "гонконгский" штамм выявлялся примерно в 75% подтвержденных случаев. К середине декабря вспышек стало меньше, но доля H3N2 выросла и превысила 80%.

Резкий скачок заболеваемости начался после относительно спокойного периода в начале осени. В первой половине сентября по всей стране было зарегистрировано всего семь очагов гриппа, однако уже к концу месяца их число быстро пошло вверх.

Как следует из данных CDC, в октябре и ноябре рост числа вспышек фиксировался как на севере, так и на юге страны, что говорит о широком распространении вируса по всей территории Китая.