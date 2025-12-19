https://ria.ru/20251219/gripp-2063093301.html
В Гонконге назвали штамм A(H3N2) обычным сезонным вирусом гриппа
В Гонконге назвали штамм A(H3N2) обычным сезонным вирусом гриппа - РИА Новости, 19.12.2025
В Гонконге назвали штамм A(H3N2) обычным сезонным вирусом гриппа
Вирус гриппа A (H3N2), который СМИ называют "гонконгский грипп", является обычным сезонным вирусом гриппа, а не новым вирусом, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2025
В Гонконге назвали штамм A(H3N2) обычным сезонным вирусом гриппа
Департамент здравоохранения Гонконга: A(H3N2) является сезонным вирусом гриппа
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Вирус гриппа A (H3N2), который СМИ называют "гонконгский грипп", является обычным сезонным вирусом гриппа, а не новым вирусом, заявили РИА Новости в департаменте здравоохранения специального административного района КНР Гонконга.
Как отметили в департаменте, как и другие вирусы гриппа, подтип H3N2 со временем претерпевает постепенные антигенные изменения (дрейф), что приводит к появлению новых штаммов. За последние шесть месяцев антигенно измененный штамм вируса гриппа А (H3N2), известный как субклад K, обнаружен более чем в 34 странах.
"Тем не менее, это по-прежнему обычный сезонный вирус гриппа, а не новый вирус гриппа. Текущие эпидемиологические данные не указывают на то, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание", - добавили в департаменте.
В департаменте также подчеркнули, что использование словосочетания "гонконгский грипп" по отношению к вирусу A (H3N2) сегодня некорректно.
Вирус A (H3N2) впервые появился в Азии
в 1968 году и вызвал пандемию гриппа 1968–1969 годов. С тех пор H3N2 стал одним из основных подтипов сезонных вирусов гриппа, циркулирующих по всему миру и способствующих ежегодным эпидемиям, отметили в департаменте.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) сообщили, что "гонконгский грипп" является доминирующим штаммом в России
. Управление Роспотребнадзора
по Московской области
опровергло информацию некоторых СМИ об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье" и сообщило, что данная информация не соответствует действительности. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
заявил в среду на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", что эпидемические пороги в России не превышены.