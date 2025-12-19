В Гонконге назвали штамм A(H3N2) обычным сезонным вирусом гриппа

ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Вирус гриппа A (H3N2), который СМИ называют "гонконгский грипп", является обычным сезонным вирусом гриппа, а не новым вирусом, заявили РИА Новости в департаменте здравоохранения специального административного района КНР Гонконга.

Как отметили в департаменте, как и другие вирусы гриппа, подтип H3N2 со временем претерпевает постепенные антигенные изменения (дрейф), что приводит к появлению новых штаммов. За последние шесть месяцев антигенно измененный штамм вируса гриппа А (H3N2), известный как субклад K, обнаружен более чем в 34 странах.

"Тем не менее, это по-прежнему обычный сезонный вирус гриппа, а не новый вирус гриппа. Текущие эпидемиологические данные не указывают на то, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание", - добавили в департаменте.

В департаменте также подчеркнули, что использование словосочетания "гонконгский грипп" по отношению к вирусу A (H3N2) сегодня некорректно.