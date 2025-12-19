https://ria.ru/20251219/gripp-2063080340.html
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп - РИА Новости, 19.12.2025
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп
Развитию более тяжелых форм гонконгского гриппа наиболее подвержены пожилые люди и дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:47:00+03:00
2025-12-19T01:47:00+03:00
2025-12-19T06:07:00+03:00
здоровье - общество
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991889561_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_0ad9745473cd0cf2766462004501f775.jpg
https://ria.ru/20251218/rospotrebnadzor-2062930163.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991889561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a56d7b0dd6a05f4cc84e964640c59449.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, дальневосточный федеральный университет
Здоровье - Общество, Дальневосточный федеральный университет
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп
Врач Вахрушева: гонконгский грипп опасен для детей и пожилых людей
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Развитию более тяжелых форм гонконгского гриппа наиболее подвержены пожилые люди и дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
"Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины и люди с серьезным и хроническими заболеваниями", — сказала врач.
По ее словам, в лечении гонконгского гриппа особое внимание уделяется постельному режиму, особенно на период высокой температуры, обильному питью, симптоматическому лечению — например, прием жаропонижающих препаратов при температуре выше 38,5 градуса.
"Прием противовирусных препаратов показан отдельным категориям пациентов по назначению врача", — добавила Вахрушева.