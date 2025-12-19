Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп - РИА Новости, 19.12.2025
01:47 19.12.2025 (обновлено: 06:07 19.12.2025)
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп - РИА Новости, 19.12.2025
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп
Развитию более тяжелых форм гонконгского гриппа наиболее подвержены пожилые люди и дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2025
https://ria.ru/20251218/rospotrebnadzor-2062930163.html
Новости
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп

Врач Вахрушева: гонконгский грипп опасен для детей и пожилых людей

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Развитию более тяжелых форм гонконгского гриппа наиболее подвержены пожилые люди и дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
"Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины и люди с серьезным и хроническими заболеваниями", — сказала врач.
По ее словам, в лечении гонконгского гриппа особое внимание уделяется постельному режиму, особенно на период высокой температуры, обильному питью, симптоматическому лечению — например, прием жаропонижающих препаратов при температуре выше 38,5 градуса.
"Прием противовирусных препаратов показан отдельным категориям пациентов по назначению врача", — добавила Вахрушева.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о штамме гонконгского гриппа
