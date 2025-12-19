Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Развитию более тяжелых форм гонконгского гриппа наиболее подвержены пожилые люди и дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины и люди с серьезным и хроническими заболеваниями", — сказала врач.

По ее словам, в лечении гонконгского гриппа особое внимание уделяется постельному режиму, особенно на период высокой температуры, обильному питью, симптоматическому лечению — например, прием жаропонижающих препаратов при температуре выше 38,5 градуса.