В Лучегорске завершается очередной этап модернизации Приморской ГРЭС
12:24 19.12.2025 (обновлено: 12:52 19.12.2025)
В Лучегорске завершается очередной этап модернизации Приморской ГРЭС
В Лучегорске завершается очередной этап модернизации Приморской ГРЭС
лучегорск
приморский край
сибирская генерирующая компания
лучегорск
приморский край
лучегорск, приморский край, сибирская генерирующая компания
Лучегорск, Приморский край, Сибирская генерирующая компания
В Лучегорске завершается очередной этап модернизации Приморской ГРЭС

На Приморской ГРЭС подготовлены к вводу два блока

© Фото : пресс-служба СГКПриморская ГРЭС
Приморская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : пресс-служба СГК
Приморская ГРЭС
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На Приморской ГРЭС подготовлены к вводу блоки №3 и №6, которые добавят крупнейшей в крае тепловой электростанции более 90 мегаватт мощности, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).
Приморская ГРЭС установленной мощностью 1467 мегаватт играет ключевую роль в энергетике Приморья, при этом введенные еще в советское время энергоблоки в значительной мере выработали свой ресурс.
"К началу 2025 года на станции была проведена модернизация четырех блоков из девяти, в результате Приморская ГРЭС вышла на рекорд нагрузки в 1200 мегаватт. По итогам 2025 года, к вводу после модернизации подготовлены еще два блока установленной мощностью 210 и 96 мегаватт. До модернизации они могли нести нагрузку, соответственно, в 140 и 75 мегаватт.
Как и на ранее модернизированных блоках, энергоблок №6 мощностью 210 мегаватт оборудован автоматизированной системой управления и электрофильтром, способным улавливать до 99,7% взвешенных частиц в выбросах. Электрофильтры позволяют снизить ежегодные выбросы золы из труб на 400 тонн.
Энергоблок №3 также прошел полную модернизацию: заменены все поверхности нагрева, смонтированы новые дымососы, газозаборные шахты и пылесистемы. Полностью обновлена система регенерации, питательные и конденсатные насосы, часть низкого давления турбоагрегата. Смонтирован новый турбогенератор с системой возбуждения.
"После модернизации всех девяти блоков станция выйдет на установленную мощность и будет готовиться к расширению. В планах СГК, поддержанных руководством региона, строительство еще одного энергоблока мощностью до 380 мегаватт. Это позволит снизить дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке, который в настоящий момент составляет около 2 гигаватт, и повысить надежность энерго- и теплоснабжения жителей Приморья", - добавили в СГК.
 
Лучегорск Приморский край Сибирская генерирующая компания
 
 
