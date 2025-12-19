В Лучегорске завершается очередной этап модернизации Приморской ГРЭС

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На Приморской ГРЭС подготовлены к вводу блоки №3 и №6, которые добавят крупнейшей в крае тепловой электростанции более 90 мегаватт мощности, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

Приморская ГРЭС установленной мощностью 1467 мегаватт играет ключевую роль в энергетике Приморья, при этом введенные еще в советское время энергоблоки в значительной мере выработали свой ресурс.

"К началу 2025 года на станции была проведена модернизация четырех блоков из девяти, в результате Приморская ГРЭС вышла на рекорд нагрузки в 1200 мегаватт. По итогам 2025 года, к вводу после модернизации подготовлены еще два блока установленной мощностью 210 и 96 мегаватт. До модернизации они могли нести нагрузку, соответственно, в 140 и 75 мегаватт.

Как и на ранее модернизированных блоках, энергоблок №6 мощностью 210 мегаватт оборудован автоматизированной системой управления и электрофильтром, способным улавливать до 99,7% взвешенных частиц в выбросах. Электрофильтры позволяют снизить ежегодные выбросы золы из труб на 400 тонн.

Энергоблок №3 также прошел полную модернизацию: заменены все поверхности нагрева, смонтированы новые дымососы, газозаборные шахты и пылесистемы. Полностью обновлена система регенерации, питательные и конденсатные насосы, часть низкого давления турбоагрегата. Смонтирован новый турбогенератор с системой возбуждения.