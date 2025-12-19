Госдума может после Нового года рассмотреть проект о передвижных аптеках

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдума может в январе приступить к рассмотрению законопроекта о передвижных аптеках, сообщил замруководителя думской фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.
Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" и сенаторы 17 декабря внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по розничной торговле лекарствами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов в сельской местности, где отсутствуют аптеки, медорганизации и индивидуальные предприниматели с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.
"Уже в январе мы можем приступить к рассмотрению этого законопроекта", - сказал Ревенко журналистам.
Он добавил, что фракция "Единая Россия" в Госдуме постарается сделать всё, чтобы данная инициатива была принята в оперативном порядке.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии завил, что в бумагах, которые он читал, есть озабоченность тем, что закрываются государственные аптеки и в этой связи исчезают льготные лекарства.