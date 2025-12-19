Госдума может после Нового года рассмотреть проект о передвижных аптеках

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдума может в январе приступить к рассмотрению законопроекта о передвижных аптеках, сообщил замруководителя думской фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.

Он добавил, что фракция "Единая Россия" в Госдуме постарается сделать всё, чтобы данная инициатива была принята в оперативном порядке.