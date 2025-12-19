https://ria.ru/20251219/gosduma-2063356490.html
В Госдуме назвали "Итоги года" глубоким разговором с народом
В Госдуме назвали "Итоги года" глубоким разговором с народом
В Госдуме назвали "Итоги года" глубоким разговором с народом
Программа "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным стала одной из самых доверительных за все годы, это был очень глубокий разговор между главой...
россия
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Программа "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным стала одной из самых доверительных за все годы, это был очень глубокий разговор между главой государства и народом, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Путин
в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
"Прямая линия президента 2025 года, на мой взгляд, стала одной из самых доверительных за все годы. Это был очень глубокий разговор между главой государства и народом. Огромное количество обращений, но главное не в цифрах. Главное — в той абсолютной искренности и прямоте, которая звучала и в вопросах, и в ответах", - сказал Чернышов
Депутат отметил, что президент дал честную и предметную оценку ситуации на фронте и в экономике, международным отношениям, внутренним болевым точкам.
"И с таким же вниманием отнёсся к личным историям россиян. Такой уровень откровенности и взаимного доверия между народом и властью — это наша главная сила", - подчеркнул он.