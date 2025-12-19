В Совфеде попросили проверить слова Милонова о "Тайном Санте"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов попросил комиссию Госдумы по этике дать оценку высказываниям депутата нижней палаты Виталия Милонова о необходимости отказаться от практики обмена подарками в формате "Тайного Санты".

Ранее Милонов в беседе с РИА Новости призвал россиян отказаться от "Тайного Санты", назвав ее "отрыжкой западного карго-культа", которая уничтожает традиционный новогодний праздник.

"Мне кажется, депутату Милонову следует хорошо подумать над высказываниями, а комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики — дать принципиальную оценку его публичным высказываниям с точки зрения соблюдения норм парламентской этики и уважительного отношения к гражданам Российской Федерации", - сказал Гибатдинов РИА Новости.