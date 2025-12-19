В Госдуме предложили ввести единое удостоверение на льготы для многодетных

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить на федеральном уровне единый порядок, согласно которому удостоверение многодетной семьи, выданное в любом регионе России, должно автоматически признаваться во всех субъектах РФ и давать право на одинаковые меры социальной поддержки на всей территории страны.

Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность проработки вопроса о закреплении на федеральном уровне единого порядка признания удостоверения многодетной семьи, выданного в установленном порядке в одном субъекте РФ при предоставлении мер социальной поддержки на всей территории РФ", - сказано в документе.

В обращении отмечается, что для многодетных семей в России, воспитывающих трех и более детей, положены меры социальной поддержки, среди которых: пособия и выплаты, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, профессиональное обучение и иные меры. Кроме того, регионы РФ вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей, а также определять порядок и условия их предоставления.

В документе отмечается, что для обеспечения единообразного подхода к подтверждению статуса многодетной семьи на территории РФ был утвержден единый образец соответствующего удостоверения, изготовление и выдачу которого обеспечивают высшие должностные лица субъектов РФ.

"Вместе с тем в адрес ЛДПР поступают обращения граждан РФ о том, что получение удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, в одном регионе не позволяет им претендовать на меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям в другом регионе в случае смены места жительства или места обучения детей. Так, по словам заявителей, детям из многодетных семей, проживающим и зарегистрированным в городе Москве , но обучающимся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области , отказывают в предоставлении бесплатного питания ввиду того, что удостоверение выдано исполнительными органами города Москвы, а не Московской области", - говорится в документе.

Слуцкий подчеркивает, что приведенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии единообразного подхода к признанию статуса многодетной семьи при предоставлении мер социальной поддержки на территории РФ. По его словам, это приводит к ограничению прав и дифференциации мер социальной поддержки многодетных семей в зависимости от региона проживания, обучения детей либо временного пребывания.