01:00 19.12.2025
В Госдуме предложили ввести единое удостоверение на льготы для многодетных
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить на федеральном уровне единый порядок, согласно которому удостоверение многодетной семьи, выданное в любом регионе России, должно автоматически признаваться во всех субъектах РФ и давать право на одинаковые меры социальной поддержки на всей территории страны.
Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП
20 ноября, 15:08
"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность проработки вопроса о закреплении на федеральном уровне единого порядка признания удостоверения многодетной семьи, выданного в установленном порядке в одном субъекте РФ при предоставлении мер социальной поддержки на всей территории РФ", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что для многодетных семей в России, воспитывающих трех и более детей, положены меры социальной поддержки, среди которых: пособия и выплаты, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, профессиональное обучение и иные меры. Кроме того, регионы РФ вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей, а также определять порядок и условия их предоставления.
В документе отмечается, что для обеспечения единообразного подхода к подтверждению статуса многодетной семьи на территории РФ был утвержден единый образец соответствующего удостоверения, изготовление и выдачу которого обеспечивают высшие должностные лица субъектов РФ.
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла закон о новых льготах детям, рожденным с помощью ЭКО
19 ноября, 14:37
"Вместе с тем в адрес ЛДПР поступают обращения граждан РФ о том, что получение удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, в одном регионе не позволяет им претендовать на меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям в другом регионе в случае смены места жительства или места обучения детей. Так, по словам заявителей, детям из многодетных семей, проживающим и зарегистрированным в городе Москве, но обучающимся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области, отказывают в предоставлении бесплатного питания ввиду того, что удостоверение выдано исполнительными органами города Москвы, а не Московской области", - говорится в документе.
Слуцкий подчеркивает, что приведенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии единообразного подхода к признанию статуса многодетной семьи при предоставлении мер социальной поддержки на территории РФ. По его словам, это приводит к ограничению прав и дифференциации мер социальной поддержки многодетных семей в зависимости от региона проживания, обучения детей либо временного пребывания.
"ЛДПР считает целесообразным установить единый правовой статус удостоверения многодетной семьи, обеспечивающий гарантированное получение основных мер социальной поддержки. К таким мерам предлагается отнести бесплатное питание и бесплатный проезд на общественном транспорте для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях и предоставление льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты. Указанные меры социальной поддержки должны предоставляться независимо от субъекта РФ, в котором выдано удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи", - заключается в обращении.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням
19 ноября, 13:01
 
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Леонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
