Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложат ввести отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/gosduma-2063073829.html
В ГД предложат ввести отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками
В ГД предложат ввести отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками - РИА Новости, 19.12.2025
В ГД предложат ввести отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили дать работающим гражданам право брать до 14 дней отпуска в год, чтобы ухаживать за пожилым... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:11:00+03:00
2025-12-19T00:11:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251218/volontery-2063071851.html
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062806830.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложат ввести отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками

СР предложит ввести отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили дать работающим гражданам право брать до 14 дней отпуска в год, чтобы ухаживать за пожилым родственником или инвалидом.
Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен в Госдуму в пятницу. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Госдуму внесли проект об отмене пошлин для волонтеров из новых регионов
Вчера, 23:49
"Предлагаемый законопроект направлен на… реализацию последовательной социальной политики путем установления в Трудовом кодексе Российской Федерации специальной гарантии для работников, осуществляющих уход за совершеннолетними нетрудоспособными родственниками", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается внести поправки в Трудовой кодекс и установить новый вид социального отпуска – до 14 календарных дней в году без сохранения заработной платы для работающих граждан. Такой отпуск, по его словам, должен предоставляться для ухода за нетрудоспособными совершеннолетними родственниками.
"Помощь многим нужна постоянно, но люди не могут отлучиться с работы для ухода за своими близкими, а текущий порядок предоставления неоплачиваемых отпусков не учитывает все жизненные обстоятельства. Именно по этой причине многие люди вынуждены использовать свой основной отпуск или увольняться, что приводит к потере квалификации и ухудшению финансового положения семьи", - считает лидер партии.
Миронов уточнил, что социальный отпуск должен предоставляться на основании чёткого перечня документов из медучреждения, по желанию он должен делиться на части и не будет зависеть от других отпусков.
"Предлагаемый нами отпуск можно брать сразу или по дням — как удобно. И если работодатель захочет — он может даже частично оплатить эти дни. Инициатива не создаст финансовой нагрузки на бизнес и при этом даст людям законное право заботиться о близких без страха потерять работу. Считаем, что мера окажет существенную поддержку для множества семей, которые сегодня остаются один на один с трудной ситуацией", - сказала Лантратова РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В ГД предложили выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам
Вчера, 03:58
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала