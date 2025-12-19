В ГД предложат ввести отпуск для ухода за нетрудоспособными родственниками

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили дать работающим гражданам право брать до 14 дней отпуска в год, чтобы ухаживать за пожилым родственником или инвалидом.

Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен в Госдуму в пятницу. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаемый законопроект направлен на… реализацию последовательной социальной политики путем установления в Трудовом кодексе Российской Федерации специальной гарантии для работников, осуществляющих уход за совершеннолетними нетрудоспособными родственниками", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается внести поправки в Трудовой кодекс и установить новый вид социального отпуска – до 14 календарных дней в году без сохранения заработной платы для работающих граждан. Такой отпуск, по его словам, должен предоставляться для ухода за нетрудоспособными совершеннолетними родственниками.

"Помощь многим нужна постоянно, но люди не могут отлучиться с работы для ухода за своими близкими, а текущий порядок предоставления неоплачиваемых отпусков не учитывает все жизненные обстоятельства. Именно по этой причине многие люди вынуждены использовать свой основной отпуск или увольняться, что приводит к потере квалификации и ухудшению финансового положения семьи", - считает лидер партии.

Миронов уточнил, что социальный отпуск должен предоставляться на основании чёткого перечня документов из медучреждения, по желанию он должен делиться на части и не будет зависеть от других отпусков.