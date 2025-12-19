Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 19.12.2025 (обновлено: 11:57 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/google-2063159448.html
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент - РИА Новости, 19.12.2025
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент
Суд Москвы оштрафовал Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:50:00+03:00
2025-12-19T11:57:00+03:00
москва
google
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg
https://ria.ru/20251210/google--2061235152.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_322:0:3679:2518_1920x0_80_0_0_3de47db9df87dae2cf1a5b412f38d119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, google, технологии, россия
Москва, Google, Технологии, Россия
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент

Суд оштрафовал Google на 15,2 млн руб за отказ удалить запрещённый контент

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Суд Москвы оштрафовал Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Судом назначены административные наказания в виде административных штрафов в размере 3,8 миллиона рублей за каждое нарушение, общая сумма которых составила 15,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Во Франции арестовали имущество Google по заявлению российской "дочки"
10 декабря, 21:23
 
МоскваGoogleТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала