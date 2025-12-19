https://ria.ru/20251219/google-2063159448.html
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент
Суд Москвы оштрафовал Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 19.12.2025
