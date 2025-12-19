Рейтинг@Mail.ru
05:41 19.12.2025
В Гонконге призвали не использовать название "гонконгский грипп"
В Гонконге призвали не использовать название "гонконгский грипп"
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Использование словосочетания "гонконгский грипп" по отношению к вирусу A(H3N2) некорректно, заявили РИА Новости в департаменте здравоохранения специального административного района КНР Гонконга.
Как отметили в департаменте, штаммы вирусов называют по месту, где они были впервые выделены, и по году обнаружения, но это не указывает на географическое происхождение самого вируса.
Ребенок в медицинской маске в школе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Врач рассказала, для кого наиболее опасен гонконгский грипп
01:47
"Некорректно называть подтип вируса гриппа A(H3N2) "гонконгским гриппом", поскольку это уже давно устоявшийся сезонный вирус гриппа, циркулирующий по всему миру более пяти десятилетий", - рассказали агентству в департаменте.
В качестве примера, в департаменте привели аналогичное заблуждение, которое относится к пандемии гриппа 1918–1920 годов, получившей прозвище "испанский грипп", которая на самом деле не возникла в Испании.
"Департамент здравоохранения специального административного района Гонконг подчеркивает, что утверждения о том, что вирус гриппа A(H3N2) возник в Гонконге, являются безосновательными", - добавили в департаменте.
Вирус A(H3N2) впервые появился в Азии в 1968 году и вызвал пандемию гриппа 1968–1969 годов.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России. Управление Роспотребнадзора по Московской области опровергло информацию некоторых СМИ об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье" и сообщило, что данная информация не соответствует действительности. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в среду на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", что эпидемические пороги в России не превышены.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о штамме гонконгского гриппа
Вчера, 14:45
 
