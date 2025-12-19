В Гонконге призвали не использовать название "гонконгский грипп"

ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Использование словосочетания "гонконгский грипп" по отношению к вирусу A(H3N2) некорректно, заявили РИА Новости в департаменте здравоохранения специального административного района КНР Гонконга.
Как отметили в департаменте, штаммы вирусов называют по месту, где они были впервые выделены, и по году обнаружения, но это не указывает на географическое происхождение самого вируса.
"Некорректно называть подтип вируса гриппа A(H3N2) "гонконгским гриппом", поскольку это уже давно устоявшийся сезонный вирус гриппа, циркулирующий по всему миру более пяти десятилетий", - рассказали агентству в департаменте.
В качестве примера, в департаменте привели аналогичное заблуждение, которое относится к пандемии гриппа 1918–1920 годов, получившей прозвище "испанский грипп", которая на самом деле не возникла в Испании.
"Департамент здравоохранения специального административного района Гонконг подчеркивает, что утверждения о том, что вирус гриппа A(H3N2) возник в Гонконге, являются безосновательными", - добавили в департаменте.
Вирус A(H3N2) впервые появился в Азии в 1968 году и вызвал пандемию гриппа 1968–1969 годов.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России. Управление Роспотребнадзора по Московской области опровергло информацию некоторых СМИ об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье" и сообщило, что данная информация не соответствует действительности. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в среду на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", что эпидемические пороги в России не превышены.