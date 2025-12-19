Рейтинг@Mail.ru
В Германии приняли закон, позволяющий призвать в армию по жеребьевке - РИА Новости, 19.12.2025
17:59 19.12.2025
В Германии приняли закон, позволяющий призвать в армию по жеребьевке
В Германии приняли закон, позволяющий призвать в армию по жеребьевке - РИА Новости, 19.12.2025
В Германии приняли закон, позволяющий призвать в армию по жеребьевке
Бундесрат (палата федеральных земель) одобрил законопроект о модернизации военной службы, предполагающей среди прочего ввод обязательной жеребьевки в случае... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:59:00+03:00
2025-12-19T17:59:00+03:00
в мире
германия
хдс/хсс
бундесвер германии
германия
Новости
ru-RU
в мире, германия, хдс/хсс, бундесвер германии
В мире, Германия, ХДС/ХСС, Бундесвер Германии
В Германии приняли закон, позволяющий призвать в армию по жеребьевке

Бундесрат принял закон, позволяющий призвать в армию ФРГ по жеребьевке

© Фото : Patrick Jayne and ThomasЗдание бундесрата
Здание бундесрата - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Patrick Jayne and Thomas
Здание бундесрата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 19 дек – РИА Новости. Бундесрат (палата федеральных земель) одобрил законопроект о модернизации военной службы, предполагающей среди прочего ввод обязательной жеребьевки в случае необходимости доукомплектования бундесвера.
"Закон о модернизации военной службы, ранее принятый бундестагом, 19 декабря 2025 года получил одобрение бундесрата", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Германии рассказали, почему молодые немцы не хотят служить в армии
9 сентября, 03:44
Отмечается, что далее закон будет подписан федеральным президентом Франком Вальтером Штайнмайером и затем официально обнародован. В своей основной части он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее объединение немецких школьников Schulstreik gegen Wehrpflicht ("Школьная забастовка против воинской обязанности") организовало "забастовки" по всей стране на фоне голосования бундестага о модернизации военной службы. В ряде крупных городов Германии прошли протесты с участием тысяч учащихся.
В середине октября партии правящей в ФРГ коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после длительных споров достигли компромисса о законопроекте о военной службе.
Компромисс предполагает, что из числа всех молодых мужчин, заполнивших обязательную анкету, будет случайным образом отобрана часть, которая затем пройдет медицинский осмотр и собеседование. В случае, если добровольцев окажется недостаточно, отобранные по жеребьевке лица будут обязаны пройти как минимум шестимесячную военную службу.
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе
13 ноября, 14:05
Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы.
Согласно найденному в коалиции компромиссу, срок военной службы будет составлять минимум шесть месяцев. Молодые люди, которые добровольно решат ее пройти, будут получать ежемесячное вознаграждение размером не менее 2,6 тысячи евро брутто; военнослужащие по контракту будут зарабатывать минимум 2,7 тысячи евро, включая проживание. Кроме того, по возможности должно будет обеспечиваться место службы недалеко от места прописки.
Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек. Бундесвер ранее сообщил, что, по сравнению с показателем за 2024 год, численность персонала на активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года, на активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.
Протест против законопроекта о модернизации военной службы в Берлине, Германия. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В ФРГ школьники вышли на демонстрации против модернизации военной службы
5 декабря, 17:08
 
В миреГерманияХДС/ХССБундесвер Германии
 
 
