В аэропорту Геленджика ввели ограничения
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. 19.12.2025
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
