Депутаты проработают поставленные в "Итогах года" вопросы, сообщил Володин - РИА Новости, 19.12.2025
17:54 19.12.2025
Депутаты проработают поставленные в "Итогах года" вопросы, сообщил Володин
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Депутаты проработают поставленные в "Итогах года" вопросы, сообщил Володин

Володин: депутаты ГД проработают вопросы из "Итогов года" с Путиным на местах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы проработают вопросы, поставленные в ходе "Итогов года" с президентом РФ Владимиром Путиным, на местах, в своих избирательных округах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
"Со своей стороны также проработаем поставленные вопросы на местах, в своих избирательных округах", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что такой открытый разговор, когда глава государства напрямую общается со всей страной, — единственный и уникальный в мире.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
